“Lo más difícil ha sido no enseñar español a mis hijos. En el proceso de aprender inglés lo más rápido posible para poder trabajar, y como mi esposa solo habla un poquito español, no puse atención a ese detalle, que probablemente era más importante que otros. Ellos no hablan nuestro idioma, sé que he fallado en eso, pero todavía tengo la esperanza de que lo aprendan”, reiteró.