“Creo que pensaron que no me iban a ver en mucho tiempo o que iba a estar incomunicada, no sé, creo que como todo padre se preocupa por sus hijos, ellos tenían miedo de que me pasara algo. Pero gracias a Dios no fue así, y a los seis meses estaba de vuelta en Costa Rica de vacaciones. Aquí, igual tengo todos los medios de comunicación: WhatsApp, Facebook, Twitter,Tango y otros, lo único que a veces me prohíbe hablar con ellos son las nueve horas de diferencia entre nosotros, pero nada más”, asegura.