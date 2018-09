“La llevé a un restaurante (en Aserrí), pero me puse de acuerdo con el mesero para que cuando ella pidiera el postre, le trajeran un platillo de plata con una tapa. Cuando la levantó, toda extrañada, ahí estaba el anillo. Le pregunté si quería casarse conmigo y me dijo que sí; los meseros aplaudieron y uno me dijo que tuve suerte en sentarme en esa mesa, porque en la otra fue rechazado un pretendiente”, comentó Seth Enoc.