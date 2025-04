5 lugares exóticos que no requieren visa para costarricenses (por continente)

¿A dónde será su próxima aventura? Muchos prefieren destinos tradicionales e incluso repiten porque quedaron enamorados. Otros, sin embargo, se ponen el traje aventurero y buscan descubrir nuevos confines.

Una vez que ponemos en el carrito de deseos el nombre de ese lugar al que queremos ir, por instinto buscamos los requisitos migratorios.

Por eso, hoy les comparto cinco exóticos países por continente que pueden ser visitados por los costarricenses sin necesidad de visa. En ciertos casos me refiero a alguna región en específica.

América

Quizás es la lista más difícil de elaborar, porque la mayoría de las naciones de este continente no exige visa a los ticos. Pero esta es mi selección.

1. Aruba: Esta hermosa y colorida isla es ese rincón en el que muchos desean pasar tiempo, por sus playas y su bella capital, Oranjestad, donde puede dar un paseo en su tranvía gratuito.

Esta es la calle principal de Oranjestad, Aruba. (Jairo Villegas S.)

2. Belice: Quizás no es tan visitado por los ticos, pero tiene una riqueza natural impresionante y hermosas playas. Lo malo es que los boletos aéreos no suelen ser económicos, aunque podría aventurarse por tierra desde Guatemala. Algunos cruceros también visitan esta nación, la del Cayo San Pedro, la “Isla Bonita” de Madonna.

3. Barbados: Sus playas espectaculares y la tranquilidad de la ciudad la convierten en una nación ideal para unas vacaciones. Un sitio encantador.

Una de las playas en Bridgetown, capital de Barbados. (Jairo Villegas S.)

4. Saint Maarten: Otra isla caribeña espectacular. La hemos visto en fotografías o por televisión, y, sin duda, despierta el deseo de conocerla.

5. Islas Vírgenes Británicas: Un sitio inigualable. Aunque Tórtola, su isla principal, es pequeña, es un verdadero paraíso en medio del océano.

Puerto de cruceros en Tórtola, Islas Vírgenes Británicas. (Jairo Villegas S.)

Europa

La mayoría de naciones europeas no solicitan visa a los costarricenses, aunque el Reino Unido exige contar con el UK ETA, en un proceso muy simple que puede realizar desde una aplicación en su celular. Intento nombrar sitios menos conocidos, por eso omito paraísos como España, Alemania, Italia, Suiza y otros.

1. Islas Feroe: Es un archipiélago autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca. Lo componen 18 islas. Sus paisajes son impresionantes, como, por ejemplo, ver lagos al borde de un acantilado. Su capital, Tórshavn, apenas tiene 13.000 habitantes.

2. Georgia: Es uno de los países de Euroasia. Debe ser lo más cercano al paraíso, con sus sitios encantadores como Kazbegi. Su capital, Tiflis, es una locura de hermosa.

Kazbegi, Georgia. Fotografía: Jairo Villegas S.

3. Albania: Sus playas, sus castillos, sus pueblos encantadores, su exquisita comida y la amabilidad de su gente la convierten en un destino imperdible en los Balcanes.

4. Kosovo: Aunque no es reconocido por todos los países, nadie puede negar su belleza. Un dato curioso es que Costa Rica fue el primer país del mundo en reconocer a Kosovo como nación, el 17 de febrero de 2008.

5. Islas Azores: Pertenecen a Portugal y están a medio camino entre Europa y América. Son nueve islas con diversos encantos. Solo he visitado Terceira, y quedé maravillado.

Angra do Heroísmo, capital de isla Terceira, en Azores de Portugal. (Jairo Villegas S.)

Asia

Es un continente fascinante, que poco a poco atrae a más visitantes. Sin duda, pronto será un imán para los turistas, quienes suspirarán por estar en esas tierras. No incluyo en esta lista lugares más emblemáticos como Japón o Corea del Sur, por su popularidad.

1. Filipinas: No me lo creerá, pero su agitada capital me gustó. Manila tiene su encanto; no obstante, si desea paz y playas hermosas, aproveche alguna de las decenas de islas que son verdaderos paraísos.

2. Singapur: Los visitantes quedan boquiabiertos. No hay forma de explicar todo lo que puede disfrutar en este lugar. El calor es intenso, pero vale la pena.

3. Malasia: Kuala Lumpur es atractiva desde su nombre; ¿se imagina qué chiva decir que estuvo en Kuala Lumpur? Las Torres Petronas son su gran símbolo. Es una ciudad que enloquece, y con un corto viaje en tren podrá conocer las Batu Caves. ¿Se anima a subir todas sus coloridas escaleras?

4. Sri Lanka: Nunca la he visitado, aunque deseo hacerlo. Los costarricenses necesitamos una autorización electrónica de viaje. Pese a su crisis económica, los turistas son bien recibidos. Paisajes, historia y playas le esperan en Sri Lanka.

5. Hong Kong: Lleno de atractivos, buena comida y mucha, mucha gente. Es un lugar vibrante, para el que necesitará al menos cuatro días. Le sugiero adicionar un par más para ir al vecino Macao (necesitamos visa, pero se tramita a la llegada).

África

Es un continente muy interesante, con la vida salvaje en su máximo esplendor. Es gigantesco, por lo que puede encontrar diversas opciones según sus gustos y deseos.

1. Madagascar: Esta isla africana es muy bella, con recursos naturales, playas surrealistas y animales que despertarán su curiosidad.

2. Mayotte: Otra isla africana, con playas impresionantes. Tiene piscinas naturales y paisajes que parecen sacados de un cuento de hadas.

3. Seychelles: Un lugar paradisíaco, ideal para un buen descanso en armonía con la naturaleza. Los ticos solo necesitamos una autorización electrónica de viaje.

4. Kenia: Una de las puertas para visitar África, por ser el hub de varias aerolíneas. Desde acá puede llegar a otras naciones. Puede ingresar con autorización electrónica. En Kenia también podrá disfrutar de ciudades y safaris.

5. Túnez: Ubicado en el norte de África, tiene bellezas indiscutibles. Un vuelo desde Marsella (Francia) es económico y corto. Vale la pena descubrir Sidi Bou Said, las ruinas de Cartago y El Djem.

Sidi Bou Said es una pintoresca localidad frente al Mediterráneo, muy cerca de la ciudad capital de Túnez. (Jairo Villegas S.)

Oceanía

Australia, Nueva Zelanda y otras naciones exigen visa a los costarricenses, pero hay algunas que nos permiten la entrada como turistas sin mayor papeleo.

1. Nueva Caledonia: Un destino muy atractivo por sus playas, lagunas y esa mezcla entre Francia y sus habitantes nativos, que se refleja en su deliciosa comida.

2. Islas Cook: Es un paraíso poco explorado, así que tendrá el privilegio de hacer turismo sin estar rodeado de multitudes.

3. Niue: Todo el país es costero, pues es pequeño y muy seguro. Hay lindas playas, piscinas naturales, acantilados y cuevas marinas.

4. Kiribati: Una nación algo aislada debido a su ubicación, por lo que es de los menos visitados del mundo. Es un destino fuera de lo común, pero requiere una logística más elaborada por su limitada infraestructura turística.

5. Bora Bora (Polinesia Francesa): Puede buscar y buscar y no encontrará las palabras adecuadas para describir este hermoso paraje. Tiene una laguna turquesa espectacular.