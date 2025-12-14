Vean qué sabrosera: Pilar Cisneros recibió una beca completa de la UCR (sí, el título es burdo, pero el texto le puede sorprender)

Le invito a hacer un ejercicio. Lea las siguientes frases:

¡Ay ticos!, vean qué sabrosera, qué rico ser la chineada de la Universidad de Costa Rica. Hay gente con suerte, por ejemplo, Pilar Cisneros Gallo. Pues resulta que la señora Cisneros recibió una beca completa de la UCR, con fondos públicos, para estudiar una maestría en Periodismo en la Universidad de Florida en Gainesville.

Es decir, que mientras Pilar Cisneros estudiaba en Gainesville, disfrutando los goces de Florida, se le pagaron más de ¢53 millones (en colones de hoy) en tiquetes aéreos, una suma mensual para el mantenimiento personal, seguro de salud, auxilio para compra de libros, además de la totalidad de la matrícula para su maestría. ¡Ay, ay, ay, ay!, y también le dieron plata para que pudiera confeccionar su tesis.

Hágale números costarricense, todo eso financiado con sus impuestos. Mientras Cisneros era funcionaria VIP, otros miles de empleados públicos se rompían el lomo estudiando de noche y fines de semana con préstamos que luego, por supuesto, tuvieron que honrar.

Contexto: ¿de dónde salieron estas frases?

Los tres párrafos anteriores son una copia casi idéntica de las frases que la diputada Pilar Cisneros utilizó, en videos de redes sociales, para criticar el apoyo institucional que recibió Gustavo Román Jacobo, vocero del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para estudiar en España.

La única diferencia es que, en lugar de poner los datos de Román, se colocaron los de la beca que Cisneros recibió de parte de la Universidad de Costa Rica (UCR) para estudiar en Florida, entre agosto de 1980 y julio de 1982.

Es decir, es la información pública sobre la beca de Pilar Cisneros, pero relatada con la misma retórica de Pilar Cisneros.

Los datos los conservaba la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la UCR, según consta en un oficio del pasado 4 de diciembre.

La beca aprobada a Cisneros incluía:

- Una suma mensual nominal para los gastos de su mantenimiento personal y de sus hijos

- El transporte internacional de ida y de regreso de la becaria y hasta dos hijos en clase económica y por el medio de transporte y la ruta más directa a juicio de la Universidad

- Un auxilio de cien dólares en moneda de los Estados Unidos de América por cada semestre de estudios, para compra de libros

- Doscientos dólares en moneda de los Estados Unidos de América por una sola vez para gastos de confección de tesis

- Un seguro de salud para la becaria y sus hijos

- Los pagos de matrícula y de los demás aranceles universitarios que la becaria deba cubrir en su condición de estudiante

- Según informó la UCR, el monto total girado por la beca fue de ¢333.745 de 1980. El monto, traído a valor presente con base en los datos de inflación, equivale a ¢51,1 millones.

¿Es reprochable recibir una beca?

¿Es reprochable o inmoral que un funcionario reciba una beca para elevar su educación con el compromiso de trabajar varios años para la institución que lo apoya? Aunque Cisneros ahora sataniza esta práctica, muchas empresas privadas y entidades públicas lo han hecho, pues sopesan el valor de la educación en su planilla.

El meollo del asunto es que, en política, se recurre a datos de este tipo para descalificar a funcionarios o personas que resultan incómodos, método que esta administración ha aplicado muchas veces. Para ello, se busca información sobre sus salarios y otros apoyos, entre otras cosas.

Una práctica de este tipo permite magnificar los hechos y demeritar públicamente a quien sea. Podemos hacer la prueba con un ejemplo cualquiera. ¿Qué tal este? ¿Sabe, costarricense, cuánto dinero se ha echado a su cuenta bancaria el ministro X?: ¡¢208 millones!

La frase suena exagerada, pero no lo es, sino que es la suma de los salarios mensuales y aguinaldos percibidos durante un periodo de cuatro años, con un sueldo de ¢4 millones, el cual no es tan alto para la responsabilidad que conlleva el puesto. Sin embargo, el ejercicio sirve para golpear al rival frente a la opinión pública.

Podríamos hacerlo más escandaloso aún. ¿Sabe cuánto dinero se han echado a sus cuentas bancarias los miembros del gabinete ampliado? ¡Casi ¢7.700 millones, costarricenses! (tomando en cuenta que se integra de 37 funcionarios).

Uno más: ¿sabe cuánto dinero se han echado a sus cuentas bancarias los diputados? ¡Más de ¢11.850 millones, costarricenses! (tomando en cuenta que son 57).

¿Ha escuchado algo similar anteriormente?

Aplica para los ajenos, pero no para los suyos

Este tipo de retórica tiene la particularidad de que aplica para los ajenos, pero no para los afines. Es decir, el gobierno justifica circunstancias cuestionables cuando estas recaen sobre los suyos, pero las fustigan cuando no lo son. Por ejemplo:

- Cuando un ministro es denunciado por presunta violación, hay que respetar su derecho de defensa; pero cuando el denunciado es un integrante de otro poder, es una vergüenza y debe salir de inmediato del puesto

- Cuando un candidato de los suyos aparece con una deuda de ¢312 millones con la CCSS, puede seguir con su aspiración sin problema; pero cuando el deudor es alguien no afín al gobierno, hay que descalificarlo

Las frases textuales de Pilar Cisneros

Ahora, le dejo las palabras textuales que Cisneros dijo sobre Gustavo Román para que usted pueda comparar:

“¡Ay ticos!, vean qué sabrosera, qué rico ser el chineado del Tribunal Supremo de Elecciones. Hay gente con suerte, por ejemplo, Gustavo Román Jacobo, (…). Pues resulta que el señor Jacobo recibió dos becas completas del Tribunal, con fondos públicos, para una maestría y un doctorado con goce total de salario.

“Es decir, que mientras Gustavo Román estudiaba en España, disfrutando los goces de Europa, se le pagaron más de ¢70 millones en sueldos, además de miles de euros por la mitad de la matrícula para su maestría y su doctorado. ¡Ay, ay, ay, ay!, y también le dieron plata para que pudiera defender su investigación.

“Hágale números costarricense, todo eso financiado con sus impuestos. Mientras Román es funcionario VIP, otros miles de empleados públicos se rompen el lomo estudiando de noche y fines de semana con préstamos que luego, por supuesto, tienen que honrar”.

Posdata: sobre lo que ocurrirá el martes 16 de diciembre

El martes 16 de diciembre se someterá a votación la solicitud de levantamiento de inmunidad del presidente Rodrigo Chaves por presunta beligerancia política. Lo más probable es que no se aprobará.

El mandatario ya tiene a su favor los votos de Fabricio Alvarado y el resto de su fracción. Este factor, sumado a la división de la Unidad Social Cristiana (PUSC), hace prácticamente imposible que se alcancen los 38 votos.