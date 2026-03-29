La responsable de las redadas del ICE en Estados Unidos consigue que Costa Rica reciba un flujo permanente de deportados

El presidente Rodrigo Chaves y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, firmaron el acuerdo migratorio. A la izquierda, la presidenta electa Laura Fernández y a la derecha, la embajadora Melinda Hildebrand.

Kristi Noem, responsable de las redadas antimigrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), las cuales desataron fuertes protestas en ciudades como Los Ángeles y Mineápolis, logró que Costa Rica reciba un flujo permanente de deportados en su territorio.

El presidente Rodrigo Chaves firmó el acuerdo con Noem 16 días después de participar en la cumbre Escudo de las Américas en Florida, en donde 17 países firmaron una coalición que Trump calificó de militar.

El lunes 23 de marzo, Kristi Noem visitó San José en uno de sus últimos actos como secretaria de Seguridad Nacional (fue removida del cargo).

En la visita, consiguió un pacto sin plazo en el que Costa Rica se comprometió a recibir un máximo 25 deportados por semana, con la posibilidad de aceptar más si lo tiene a bien. Así, en solo un año, el Gobierno de Estados Unidos podría enviar 1.300 migrantes ilegales de terceros países que necesite expulsar de su territorio.

¿Quién es Noem?

Kristi Noem prestó juramento antes de testificar en el Senado de EE. UU. el 3 de marzo del 2026. (JIM WATSON/AFP)

Noem, que ahora es la enviada especial de EE. UU. para el Escudo de las Américas, es conocida en su país como una de las máximas figuras del movimiento de ultraderecha MAGA (Make America Great Again), principal soporte popular de Donald Trump.

El mandatario estadounidense anunció su remoción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 5 de marzo, dos días después de que la excongresista y exgobernadora de Dakota del Sur testificara ante el Senado norteamericano por el despliegue de la policía migratoria en las controversiales redadas.

El senador Dick Durbin, de Illinois, y otros demócratas le pidieron que se disculpara por la muerte de dos estadounidenses abatidos por agentes federales en Minesota y por haberlos calificado de “terroristas internos”.

El senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, le pidió su renuncia. “Hemos visto un desastre bajo su liderazgo”, dijo. “Personas inocentes fueron detenidas y eran ciudadanos estadounidenses”.

Durbin agregó que, en las redadas, el DHS careció “de cualquier brújula moral o respeto por el Estado de derecho”.

La campaña publicitaria del DHS

Sin embargo, el punto álgido de la audiencia fue una campaña publicitaria del DHS que costó $220 millones. A Noem le cuestionaron el proceso de selección y contratación de las empresas involucradas, pero además la presencia de su imagen en los anuncios. La presentaban como protagonista, incluida una escena en la que aparece montando a caballo en el célebre Monte Rushmore.

Aunque Trump dijo que nunca supo nada al respecto, ella afirmó que el presidente sí había autorizado la campaña y que se siguieron “todos los procedimientos legales”.

Noem es defensora de posiciones ultraconservadoras en temas como el aborto, la inmigración y las armas de fuego. Además, dijo que se había visto obligada a matar a tiros a su perrita “Cricket” debido a su carácter “indomable”.

No irían al Catem, sino a hoteles o casas

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, aseguró que los futuros deportados enviados por EE. UU. estarán en libertad en Costa Rica, a diferencia de lo que ocurrió con el primer grupo de 200 que llegó en febrero del 2025 y que fue enviado al Centro de Atención Temporal a Migrantes (Catem), en el cantón de Corredores, cerca de la frontera con Panamá.

El ministro explicó que los migrantes podrían ser hospedados en hoteles o en casas alquiladas, con financiamiento obtenido por los Estados Unidos.

No obstante, si bien el acuerdo indica que Washington compensará a Costa Rica por los gastos en que se incurra, a traves de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el acuerdo no lo establece en términos categóricos, sino en forma de expectativa. La administración Trump se comprometió a examinar fondos.

“El Gobierno de los Estados Unidos de América espera compensar a la OIM por los servicios que proporcione a personas trasladadas en virtud del presente arreglo“, señala el documento.

En tanto, el ministro insistió: “No serán personas que estarán recluidas o limitadas en cuanto a su libertad de movimiento".

Esto marca distancia con respecto a lo sucedido el 2025 en el Catem, en donde la Sala Constitucional debió ordenar la liberación de los migrantes, a quienes les habían quitado hasta los pasaportes.

El magistrado Fernando Cruz Castro, a quien recientemente Estados Unidos le revocó la visa norteamericana, afirmó que, en sus 54 años de carrera, no había visto un caso tan lesivo de los derechos fundamentales.

Aseveró que los gobiernos costarricense y estadounidense movilizaron a los migrantes como si fuesen mercancía, olvidando los principios cristianos.

“Vuelven los autoritarismos que ignoran la dignidad de las personas, sin importar su nacionalidad“, escribió en una nota adjunta a la sentencia de la Sala Constitucional.

El contenido del nuevo acuerdo

Este viernes 27 de marzo, trascendió el contenido del acuerdo. Estos son los puntos más importantes:

-El Gobierno de los Estados Unidos anunciará a Costa Rica el envío de migrantes deportados 48 horas antes de cada vuelo y San José deberá responder “sin demora”.

-El Gobierno de la República de Costa Rica podrá decidir exceder el número de 25 personas a su discreción.

-Costa Rica podrá rechazar o aceptar la propuesta remitida por el gobierno de Donald Trump, tanto en su conjunto como por cada caso. Sin embargo, deberá hacerlo “sin demora”.

-El manifiesto deberá indicar “nombre, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad y antecedentes penales” de los deportados, "en la medida en que los Estados Unidos cuenten con esta información”. Sin embargo, el documento recalca que esto únicamente se indicará “de estar disponible”.

-Las personas trasladadas estarán acompañadas por personal adecuado del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU.

-El acuerdo podrá ser suspendido en cualquier momento por cualquiera de los gobiernos, siempre que informe previamente a la otra parte.