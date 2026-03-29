Corrillos Políticos

La responsable de las redadas del ICE en Estados Unidos consigue que Costa Rica reciba un flujo permanente de deportados

Luego de la reunión con Trump en Florida, el Gobierno de Costa Rica pactó el acuerdo de deportaciones con una de las figuras más visibles del movimiento MAGA

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Por Esteban Oviedo
El presidente Rodrigo Chaves y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, firmaron el acuerdo migratorio.
El presidente Rodrigo Chaves y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, firmaron el acuerdo migratorio. A la izquierda, la presidenta electa Laura Fernández y a la derecha, la embajadora Melinda Hildebrand. (Casa Presidencial/La Nación)







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Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

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