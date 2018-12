El osobuco es una parte de la pata de la res. O del cerdo, etc. Es una carne fibrosa, consistente, con un hueso grande, lleno de médula que aportará colágeno y sabor a este potaje. Su precio es económico: alrededor de los ¢2.800 por kilogramo, según la carnicería (lo he visto más barato y caro). No es un bistec y requiere, de preferencia, unos cuantos días en la refrigeradora para madurar y cocinarse en olla de presión para conseguir una suavidad de lomito.