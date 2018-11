Más que una receta, aquí importa el método: la proporción de arroz y de agua debe ser la misma. Se inicia con la olla caliente, se pocha la cebolla, se incorpora el ajo, se saltea un momento, luego el arroz, el cual se mezcla bien con el aceite, la misma cantidad de agua que de arroz va de seguido, apenas hierve el agua se mezcla la última vez procurando que no se quede nada pegado en el fondo. Se tapa y no se destapa más (no sea como el ratón Pérez, haga caso), se baja el fuego al mínimo y a los 20 minutos exactos estará listo. Si está destapando el arroz a cada rato perderá el vapor, se secará antes de tiempo y quedará crudo. Finalizado el tiempo, apártelo del fuego y si no tiene prisa, unos cinco minutos de reposo harán que no quede nada pegado al fondo. Para finalizar, utilice un tenedor, de la orilla al centro para moverlo, así el arroz quedará suelto y no importará si lo consume luego o lo guarda en la refri.