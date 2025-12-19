Viva

William Bonilla tras su despido de Repretel: ‘Ese fue el regalo de Navidad que me dieron’

El periodista recibió la carta de despido este viernes 19 de diciembre en la mañana. ‘No me dieron razones’, contó

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
William Bonilla Las historias Repretel
El periodista William Bonilla trabajó en Repretel durante 18 años y cuatro meses. Fue despedido este viernes 19 de diciembre de su labor como reportero de 'Las historias'. (Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
William BonillaRepretelLas historias
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.