William Bonilla tras su despido de Repretel: ‘Ese fue el regalo de Navidad que me dieron’

El periodista William Bonilla trabajó en Repretel durante 18 años y cuatro meses. Fue despedido este viernes 19 de diciembre de su labor como reportero de 'Las historias'.

Este viernes 19 de diciembre sorprendió la noticia de que el experimentado periodista William Bonilla, figura de Las historias, de Repretel, fue despedido de su cargo. Sin embargo, el cese no tomó por sorpresa al reportero, quien afirmó en entrevista con La Nación que esperaba su despido.

“Después de la salida de Frederick Fallas, sí me lo esperaba, porque yo era el más viejo aquí. Todos se habían ido, solo faltaba yo de la vieja escuela”, manifestó el comunicador, quien cumplió en el programa 18 años y cuatro meses.

Bonilla se mostró tranquilo ante la decisión de la empresa de prescindir de sus servicios y manifestó que está muy agradecido por los años laborados, el aprendizaje y los recuerdos que se lleva. Contó que Repretel le dio la oportunidad de decirle adiós al público en la emisión de esta noche del programa.

En los últimos tiempos, el periodista William Bonilla figuró como Mr. Quéjese, un segmento de 'Las historias' de Repretel. (Facebook)

Agregó que la carta de despido se la entregaron esta mañana. “Lo tomo con tranquilidad. Es un ciclo que considero que finaliza. Me dieron la carta y no me dijeron nada, nada más que prescindían de mis servicios, no me dieron ninguna razón. Yo me voy muy contento porque en ningún momento fallé”, expresó.

Bonilla explicó que, para él, Las historias estaba “yendo por un camino que no es”. Afirmó que, en su experiencia en televisión nacional, considera que la esencia del programa se estaba perdiendo.

Algo que lamentó con mucha tristeza el periodista es que este viernes salía a vacaciones y recibió la noticia del despido. “Ese fue el regalo de Navidad que me dieron”, comentó.

Después del despido de Frederick Fallas como director, el periodista William Bonilla era el último de la vieja camada de trabajadores que quedaba en 'Las historias' de Repretel. (Facebook)

Las historias significa para Bonilla una etapa de crecimiento profesional y, además, guarda mucho agradecimiento por el reconocimiento del público costarricense a su trabajo. Durante su trayectoria en el programa, se destacó como reportero en varias secciones muy famosas como La cuchara tica, La excursión y hasta por ser Mr. Quéjese. Según contó, en el espacio informativo produjo más de 11.000 reportajes.

Lo que viene para Bonilla en el futuro próximo es trabajar y dedicar más tiempo a la soda de comidas que tiene con su esposa. Eso sí, hizo una aclaración importante ante su salida de la pantalla de Repretel: “Vamos a seguir adelante y sí le digo: vendrán buenas cosas, vendrán cosas nuevas y la televisión no va a salir de mí”.