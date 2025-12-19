Despiden a periodista William Bonilla de ‘Las Historias’, de Repretel

En 'Las historias', de Repretel, William Bonilla se desempeñó como periodista. Tenía 18 años en la empresa.

William Bonilla, periodista del programa Las Historias, de canal 11, fue despedido de Repretel, según confirmó la misma televisora por un comunicado de prensa.

“El comunicador William Bonilla concluye su etapa en ‘Las Historias’, tras una larga carrera en la empresa donde siempre destacó por su originalidad y mostrar las raíces que tanto nos enorgullecen a los ticos”, indicó la compañía.

De acuerdo con Repretel, la salida del comunicador forma parte de una estrategia de “evolución”, “que busca responder a una audiencia cada vez más exigente y cercana a las historias bien contadas”.

“En esta nueva etapa, Las Historias continuará potenciando el protagonismo de sus periodistas en campo y en estudio, reforzando la conexión directa con la audiencia, con una narrativa más cercana, ágil y actual, sin perder el sello que ha caracterizado al programa: historias que inspiran y reflejan el corazón de Costa Rica”, agregó Repretel.

Según la empresa, este viernes 19 de diciembre Bonilla se despedirá de la audiencia a las 9 p. m., durante la transmisión del programa.

“Agradecemos profundamente a William Bonilla por su valioso aporte y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos”, concluye el comunicado.

William Bonilla tenía 18 años en ‘Las historias’

El despido de Bonilla llegó cuando el comunicador celebraba 18 años en el espacio televisivo. Así lo hizo saber el mismo periodista en un video que compartió el programa, en el que celebraban los 25 años al aire.

“Qué no hemos vivido. Yo tengo 18 de esos 25. El agradecimiento es para toda la gente del país, que nos dan el cariño, ese respeto, esa admiración (...). Sin ustedes este programa no es un éxito”, manifestó.

En el video, el periodista también agradeció a su familia, por las giras de varios días “que aguantó” cuando tuvo que recorrer el país.

A lo largo de su carrera en Las Historias, Bonilla estuvo a cargo de varias de las secciones más emblemáticas del programa.

Entre ellas destacó La Cuchara Tica, un segmento dedicado a recorrer el país para mostrar recetas tradicionales, comidas típicas y la riqueza de la gastronomía local. También fue responsable de La Excursión, donde el periodista realizaba viajes por diversos rincones de Costa Rica, resaltando destinos turísticos y curiosidades de los pueblos.

Otra de sus secciones más recordadas fue Quéjese, el icónico espacio de quejas ciudadanas en el que los transeúntes exponían sus inconformidades frente a un cartel amarillo.

Además, Bonilla sobresalió por presentar perfiles de personajes pintorescos y trabajadores.