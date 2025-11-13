Exfigura de Repretel hace inesperado cambio: será estrella de otro canal a semanas de estar en ‘Giros’

Una exfigura de Repretel, quien hace menos de un mes fue parte del elenco de Giros, acaba de ser anunciada por la televisora OPA como una de las estrellas de su nuevo programa.
Una exfigura de Repretel, quien hace menos de un mes fue parte del elenco de Giros, acaba de ser anunciada por la televisora OPA como una de las estrellas de su nuevo programa.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.