Exfigura de Repretel hace inesperado cambio: será estrella de otro canal a semanas de estar en ‘Giros’

Una exfigura de Repretel, quien hace menos de un mes fue parte del elenco de Giros, acaba de ser anunciada por la televisora OPA como una de las estrellas de su nuevo programa.

El sorpresivo movimiento fue confirmado en sus redes sociales por la presentadora Sael Gómez, quien pasó, en cuestión de semanas, de estar en la pantalla de Canal 6 a encabezar un novedoso espacio junto a la finalista de Miss Universe Costa Rica 2025, Andrea Montero.

Sael Gómez, expresentadora de Repretel, encabezará programa de OPA junto a Andrea Montero. (Captura de video)

Gómez y Montero liderarán el programa Gallito de Lengua, que se estrena el próximo 24 de noviembre. Este proyecto, informó OPA, será un formato “fresco y dinámico”, en el que se comentarán noticias de la farándula. Se transmitirá de lunes a viernes, a las 5 p. m.

Sael se dio a conocer cuando fue parte del ya extinto programa Batalla de talentos, de Canal 11. El 17 de octubre de este año regresó a Repretel para sustituir a la conductora Charlyn López, quien se sometió a un procedimiento médico.

“Sael es una chica que tiene una amplia experiencia en Repretel, ha estado en varios proyectos y en algún momento también venía a apoyar en el programa Giros, por lo que conoce bastante bien la dinámica”, explicó hace unas semanas a La Nación, Anette Mejías, gerente de Mercadeo y Relaciones Públicas de Grupo Repretel.