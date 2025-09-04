Viva

Vivió en Australia, España y Argentina, pero Costa Rica lo sorprende por este motivo

Un argentino que radica en nuestro país desde hace cuatro años, no puede creer cómo es la forma de ser de los ticos

Por Jessica Rojas Ch.
Bandera de Costa Rica y palomas blancas símbolo de la paz, democracia
El argentino que radica en Costa Rica desde hace cuatro años, manifestó su agradecimiento por vivir en nuestro país. (Archivo/Shutterstock)







Tomás Manuel FureyCosta RicaArgentina
