Vivió en Australia, España y Argentina, pero Costa Rica lo sorprende por este motivo

El argentino que radica en Costa Rica desde hace cuatro años, manifestó su agradecimiento por vivir en nuestro país.

Costa Rica sigue sorprendiendo en el mundo con sus bellezas naturales, pero también por la forma de ser de los ticos, la cual nos identifica en todo el mundo.

Muchas veces, los encargados de resaltar esas preciadas características son los turistas que nos visitan, o bien, extranjeros que se instalan en nuestro país para hacer sus vidas. Así sucedió con un argentino de apellido Furey, un emprendedor en suelo tico que aseguró en sus redes sociales que este pedacito de tierra es el mejor lugar del mundo.

Furey vive en Costa Rica desde hace cuatro años. Él vende inciensos de Argentina en varios lugares del país, también en los aeropuertos. En un video que publicó en TikTok, sacó el tiempo para compartir con sus seguidores el agradecimiento que siente por nuestro pueblo y nuestra gente.

“He vivido en Australia, Italia, España y Argentina, pero la gente de acá (Costa Rica) es de otra madera. Es nobleza la que tiene acá la gente. Por lo menos yo, personalmente, la experiencia que tengo con la gente de Costa Rica en el día a día, me hace emocionar”, manifestó.

Furey agregó que los ticos tenemos amabilidad y bondad. “Me sigue sorprendiendo”, afirmó.

En otros clips, el argentino sigue mostrando su cariño por nuestro país, donde surfea, come rico en sodas y, además, vende sus artículos.

