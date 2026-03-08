Viva

Vermon llevó la voz del rap femenino de Costa Rica a la Red Bull Batalla

Este sábado 7 de marzo, la artista tica se sumó como sorpresa a la final centroamericana en la que se coronó campeón el hondureño Androide

Por Jessica Rojas Ch.
Vermon Red Bull Batalla
La rapera costarricense Vermon brilló como invitada especial en el escenario de la Red Bull Batalla Centroamérica, en donde hizo una demostración de 'freestyle' junto al dominicano Felpa. (Jessica Rojas)







