La buena vibra del reggae y la potencia del rap: Cayeto de Ojo de Buey y Nico, un encuentro épico de talento costarricense

Este sábado 7 de marzo, el rapero tico es parte de la representación nacional en la final de Red Bull Batalla Centroamérica

Por Jessica Rojas Ch.
Producción Red Bull Batalla
Cayeto, vocalista de la banda Ojo de Buey puso el toque de la buena vibra del reggae en este encuentro con el rapero Nico, seleccionado tico que va a la Red Bull Batalla Centroamérica. (Rafael Pacheco)







