La buena vibra del reggae y la potencia del rap: Cayeto de Ojo de Buey y Nico, un encuentro épico de talento costarricense

Cayeto, vocalista de la banda Ojo de Buey puso el toque de la buena vibra del reggae en este encuentro con el rapero Nico, seleccionado tico que va a la Red Bull Batalla Centroamérica.

Este sábado 7 de marzo, Costa Rica tendrá cinco representantes en la Red Bull Batalla Centroamérica, la competencia de freestyle más importante. RVS, Kenyari, Nico, SNK y Eros son nuestra selección para buscar el título y representarnos en la competencia internacional a celebrarse en Chile.

De cara a la final regional en La Nación decidimos ir un paso más allá y proponerles a los competidores un reto distinto: sacar el freestyle de su zona habitual y cruzarlo con la canción costarricense.

Reunimos a Nico, Kenyari y RVS con tres cantautores nacionales de peso: Sebas Guillem, Felipe Pérez del grupo 424 y Cayeto, de la banda Ojo de Buey. Los emparejamos al azar y dejamos que la música y la improvisación hicieran lo suyo.

La dinámica era sencilla en el papel, pero retadora en la esencia: los músicos interpretaban una de sus canciones originales y, sobre esa base orgánica, los freestylers improvisaron. Sin guion, sin red, solo oído, sensibilidad y talento. El resultado fue un experimento cargado de emociones donde la musicalidad del rap dialogó con la composición costarricense.

Seis artistas costarricenses. Tres raperos, tres cantautores, mucho talento y pasión, unidos en una sesión de arte y cultura. (Rafael Pacheco)

Fue un encuentro de escenas que pocas veces comparten tarima. Hubo camaradería, risas y momentos genuinos en que la música hecha en Costa Rica brilló por encima de cualquier etiqueta.

El proyecto completo puede verse en nacion.com, así como en el canal de YouTube y en las redes sociales de La Nación, como parte de esta cobertura especial rumbo a la Red Bull Batalla Centroamérica 2026.

A continuación les presentamos el encuentro de Cayeto de Ojo de Buey con Nico en la canción Keep On Trying.