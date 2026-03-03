Costa Rica sueña con un podio tricolor: así se prepara la Sele de rap para la Red Bull Batalla Centroamérica

Costa Rica vuelve a subirse al escenario más importante del freestyle regional. La Red Bull Batalla Centroamérica 2026, que se celebra este sábado 7 de marzo en República Dominicana, es una cita que no solo define al campeón del istmo y el Caribe, sino que entregará el boleto más codiciado: el pase directo a la Final Internacional que este año tendrá como sede Chile.

Cinco artistas costarricenses conforman la selección de rap que buscará el trofeo regional. RVS, SNK, Nico, Kenyari y Eros son los encargados de luchar por Costa Rica contra los mejores exponentes del planeta.

La Sele del rap tica mezcla jerarquía, rodaje internacional y sangre nueva. Hay trayectorias distintas, estilos contrastantes y formas diversas de entender el rap, pero un mismo objetivo: dejar la bandera tricolor en lo más alto.

En el equipo hay debutantes, otros reafirman su legado, pero todos comparten la misma convicción: esta es una delegación que viaja con hambre, con preparación y con la firme intención de pelear cada ronda. En Red Bull Batalla no solo se compite por un título, se compite por historia y Costa Rica quiere volver a escribirla.

En la delegación tica no hay espacio para la tibieza. Cada rapero sueña con la ilusión de un podio blanco, azul y rojo y eso no se dice en voz baja: se afirma con convicción.

En el evento, los costarricenses se enfrentarán a Aldahir (Panamá), Ritmodelia (Guatemala), Ghetto (Guatemala), Odil (El Salvador), Zaki (El Salvador), Androide (Honduras), QCA (El Salvador), Tesla (Guatemala), Gabriel (Panamá), Numenosis (República Dominicana) y Chase (República Dominicana).

La competencia podrá verse por los canales oficiales de Red Bull en YouTube, Twitch, Facebook y Red Bull TV. La transmisión inicia a las 2 p. m. (hora de Costa Rica).

Reto de rap y música costarricense de cara a Red Bull Batalla

De cara a la final regional, presentamos las historias de los jóvenes artistas que nos representarán en República Dominicana, pero además de la cobertura rumbo a la competencia, les adelantamos que en La Nación decidimos ir un paso más allá y proponerles a los competidores un reto distinto: sacar el freestyle de su zona habitual y cruzarlo con la canción costarricense.

Mucha música costarricense y buen rap. 'La Nación' junto a Kenyari, RVS y Nico con Sebas Guillem, Felipe Pérez (424) y Cayeto (Ojo de Buey) en un reto que sacó a los seis artistas de su zona de comodidad para demostrar sus talentos. (Rafael Pacheco)

Reunimos a Nico, Kenyari y RVS con tres cantautores nacionales de peso: Sebas Guillem, Felipe Pérez del grupo 424 y Cayeto, de la banda Ojo de Buey. Los emparejamos al azar y dejamos que la música y la improvisación hicieran lo suyo.

La dinámica era sencilla en el papel, pero retadora en la esencia: los músicos interpretaban una de sus canciones originales y, sobre esa base orgánica, los freestylers improvisaron. Sin guion, sin red, solo oído, sensibilidad y talento. El resultado fue un experimento cargado de emociones donde la musicalidad del rap dialogó con la composición costarricense.

Fue un encuentro de escenas que pocas veces comparten tarima. Hubo camaradería, risas y momentos genuinos en que la música hecha en Costa Rica brilló por encima de cualquier etiqueta.

El proyecto completo puede verse en nacion.com, así como en el canal de YouTube y en las redes sociales de La Nación, como parte de esta cobertura especial rumbo a la Red Bull Batalla Centroamérica 2026.

Cinco raperos, cinco historias: la meta ser campeón de Red Bull Batalla

RVS: experiencia que vuelve con hambre

RVS ya no compite por probarse nada, lo hace porque le gusta, porque lo llena. Después de una pausa de las batallas y de dedicarse de lleno a la música, su gran sueño, entendió que el freestyle es ese lugar al que siempre quiere volver.

Felipe Pérez, de la agrupación 424, sorprendió a RVS con el tema 'Ahora qué'. El rapero sacó su garra al improvisar sobre la canción y seguir el patrón de la música. (Rafael Pacheco)

Rapea desde los 16 años, ya lleva 10 en estas lides. Esa trayectoria lo convierte en uno de los nombres más reconocidos del circuito nacional e internacional. Su vida la divide entre el arte, un trabajo formal en logística global y ser papá de Adrián. Su rutina lo obliga a optimizar el tiempo, pero cuando se trata de competir, la chispa sigue intacta.

Representar a Costa Rica no le pesa menos con los años. Al contrario. “Uno pensaría que la presión se va disminuyendo algo, pero la verdad es que no. Me siento exactamente igual como si fuera la primera vez que me llamaron”, dijo. Y añadió: “Esa misma presión, aunque no cambie, tampoco cambia la ilusión”.

En un equipo donde conviven nombres consolidados y sangre nueva, RVS asume su lugar sin incomodidad. Él sabe que, para algunos, será el rival al que quieren vencer por experiencia; para otros, el que puede sacar ventaja por rodaje. Él lo simplifica: es cuestión de enfoque.

“Más que entrenar mi freestyle, lo que más me he dedicado es entrenar mi mente, mi estado emocional”. Terapia, conversaciones con referentes, enfoque interno. La experiencia le enseñó que el escenario también se gana desde adentro.

RVS ya no compite con ansiedad juvenil. Compite con la serenidad de quien entiende el juego, pero todavía lo disfruta como el primer día.

Kenyari: el flow caribeño que canta

Tiene 22 años y llega a República Dominicana desde Limón centro. Su cadencia no se parece a la de nadie más en la delegación y ese es un punto muy alto a su favor.

Aunque no sabían que les tocaría cantar juntos, Sebas Guillem y Kenyari lograron una conexión única cargada de buenos momentos, en los cuales hasta el cantante hizo 'beatbox'. (Rafael Pacheco)

El más joven de la Sele tica ya acumula 10 años de experiencia; empezó siendo un chiquillo y eso le ha valido mucho aprendizaje. Estudia Ingeniería en Computación y desde la provincia caribeña viaja constantemente para competir en el Gran Área Metropolitana, esfuerzos que suman también a sus viajes internacionales para representarnos. El rap, dijo, es una vía de escape para él. “Es una manera de liberar lo que siento, sin pensarlo, solamente soltándolo”, afirmó.

A diferencia del formato confrontativo que suele dominar en las batallas, Kenyari prioriza la musicalidad. “Mi objetivo siempre es sonar lo más parecido a un tema de rap en lugar de a un freestyle o a una batalla”. Técnica, estructura, fluidez. A veces —lo reconoce— puede olvidar ser frontal con tal de mantener coherencia musical. No es el estilo más popular en todos los públicos, pero sí es el más honesto para él.

Este año volverá a un público que siente cercano: el dominicano. “No me voy a aguantar a volcarme hacia ellos… es uno de mis públicos favoritos”, aseveró. Sabe que la conexión emocional puede pesar tanto como la métrica.

En una selección costarricense que mezcla experiencia, rodaje y juventud, Kenyari representa la sensibilidad musical y el empuje silencioso. Y aunque sabe que todo depende de los cruces, se atreve a decirlo sin rodeos: desde el Caribe, con flow propio y sin disfrazar su esencia, quiere demostrar que también se puede ganar sonando a canción.

Nico: arquitecto de las estructuras

Tiene 23 años y es vecino de Aserrí; su vida gira por completo alrededor de una palabra: música. Incluso, además del freestyle, tiene junto a varios socios el sello Afterlife Records, que produce 24/7.

También se encontró con el rap desde pequeño; tenía apenas 12 años cuando tuvo su primera experiencia. Desde entonces, no conoce una vida sin improvisar. Este es su debut en Red Bull Batalla Centroamérica, pero no lo siente como desventaja, todo lo contrario.

'Keep On Trying' fue la canción elegida por Cayeto de Ojo de Buey para que Nico la rapeara. El sabor del reggae le puso un punto algo a la sesión de 'freestyle'. (Rafael Pacheco)

Aprendizaje, conocimiento, tesón y responsabilidad; estas palabras pueden explicar bien la pasión de Nico por el rap. Además, lo mueve una inspiración, que será su manera de enfrentarse a la centroamericana: la escena del rap uruguayo define su estilo.

Nico no habla de flow ni de punchlines primero. Habla de estructuras. Es llevar la rima a otro nivel, que todo calce dentro del patrón, no solo el final de cada barra, sino que cada palabra encaje como piezas de un mecanismo preciso.

Su preparación de cara al torneo es de menos saturación y más equilibrio. Entrena un par de veces por semana, compone, escribe, se mantiene fresco. “Más que físicamente, diría yo que mentalmente es lo más importante”, aseveró.

Nico no solo improvisa. Construye. Diseña rimas como arquitecto del lenguaje.

Eros: el esfuerzo que llega fuera de Costa Rica

Eros es otro de los nombres más reconocidos de la escena. Figuró desde que era menor de edad y ha consolidado poco a poco su estado como un referente. Hace cuatro años tomó una decisión radical: irse a México con apenas 18 años para vivir del rap. Hoy, el arte se ha convertido en su modo de supervivencia, pues sus principales ingresos vienen de competencias y eventos contratados, pero también ha hecho del espacio público su escenario.

Desde que era menor de edad, el rapero Eros ha demostrado el hambre que tiene por coronarse campeón de Red Bull Batalla. (Archivo)

El metro, los parques, los escenarios y las plazas son su escuela diaria, una que lo ha llevado a que “el tico” sea ya un nombre de peso en la escena azteca e internacional.

Rapear en la calle ha sido un entrenamiento técnico y humano. Ese pulso con el público le ha afinado algo que hoy considera clave: el personaje. México, con su estilo confrontativo y su industria más cercana, lo obligó a evolucionar. “Tal vez la parte de rapear ya la tenía un poco más entrenada… pero sí la parte del personaje, de que la gente me vea en el escenario y me reconozca. Siento que es algo que sí he venido puliendo en el último tiempo”, dijo.

“Voy 100% concentrado en ganar. Es una competencia que yo quiero muchísimo ganar. Me he preparado para eso”, agregó.

SNK: el campeón que no se conforma

A sus 27 años, con una década compitiendo en Red Bull y 14 años de carrera, SNK asegura que esta es la competencia a la que llega mejor preparado en toda su vida. Él es el campeón tico, la referencia.

SNK es referente en el 'freestyle' tanto de Costa Rica como internacionalmente. Es tricampeón de Red Bull Batalla (dos finales ticas y una centroamericana) y alcanzó el cuarto lugar en la Internacional del 2019. (Archivo)

Responsable y comprometido. Así es el cartaginés, quien afirmó que su preparación ha sido primordial de cara a la competencia, ya que para él la disciplina para nunca ha sido negociable. Ahora, hay una diferencia: llega más maduro.

Por primera vez trabaja con psicólogo deportivo. Está acompañado profesionalmente en el proceso mental. Además, lleva control nutricional, entrena con constancia, lee más, cuida el sueño y hasta regula el uso del teléfono. No es improvisación. Es alto rendimiento.

Para SNK, el verdadero rival nunca ha sido quien está al frente con el micrófono, sino el Sergio (nombre de pila) que a veces no logra llevar al escenario todo su potencial. Ahora quiere algo distinto. “Estoy buscando volverme histórico para el freestyle mundial, no de mi región”.

Durante años ha sido el rival a vencer. El campeón. El nombre grande. La presión venía de afuera hacia adentro, pero hoy cambió la dirección. “Esta vez no quiero llevar esa presión de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Que la presión la tengan ellos al enfrentarse conmigo”, expresó el artista, aclarando que no subestima a nadie, porque “todos son un montón de cracks”, pero entiende el peso de su experiencia.

SNK no compite solo por un título más, lo hace para escribir historia. Y esta vez, lo hace con la mente tan entrenada como sus rimas.