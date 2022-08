Para la abuela con cariño: SNK el rapero tico que se inspiró en su fan de 72 años

La familia de SNK siempre ha sido muy unida y aunque en algunas ocasiones él, su mamá y sus hermanos vivieron lejos de los abuelitos, el destino siempre los devolvía al hogar. Precisamente en ese entorno, lleno de cariño y cercanía, es que el rapero -único bicampeón de Costa Rica- encontró el impulso para dedicarse a la música.

“Nunca tuvimos una casa propia, un hogar estable, debido a que mi papá no estuvo con nosotros y mi mamá trabajaba todo el día. Alquilábamos una casa, íbamos a otra y siempre regresábamos donde mi abuela; hasta ahora que yo pude comprar lo que tenemos. Nunca tuvimos una casa, pero donde mis abuelos siempre tuvimos un hogar”, recordó el cartaginés.

Esa pasión y el apoyo que siempre le ha dado su familia, llevó al cartaginés a coronarse como ganador de la Red Bull Batalla tica en los años 2019 y 2020 y, posteriormente, a convertirse en el costarricense que más largo ha llegado en el torneo internacional, colocándose como el cuarto mejor del mundo en la final de España, en el 2019.

Ahora, junto al joven Eros, el veterano y experimentado Cehzar (quien fue campeón tico en el 2016) y el actual rey del freestyle tico P8; SNK forma parte de los ‘gallos ticos’ que irán en busca de la corona regional en una final en la que participarán artistas de República Dominicana, Panamá, Guatemala, Honduras y El Salvador.

SNK es uno de los raperos con más dedicación al género. Él entrena física y mentalmente todos los días para mejorar sus cualidades en batalla. (Cortesía Red Bull)

El día del descubrimiento

Fue en casa de sus abuelos, un domingo que toda la familia los visitaba, que la abuela de SNK lo escuchó rapeando el tema In Da Club, de 50 Cent, el primer artista con el que conoció el género.

“Mi abuela entró al cuarto y literalmente me agarró de una oreja, me llevó a la sala y me hizo rapear. A mi familia les gustó y eso fue un impulso. De ahí para acá todo ha sido hermoso. Mi abuela es una segunda madre porque mi mamá siempre trabajó todo el día por nosotros. Mi abuela es mi fan número uno, siempre ha sido muy alcahueta, todavía se sigue poniendo nerviosa cuando me ve en las batallas en YouTube”, contó SNK.

Actualmente, el bicampeón es uno de los que se toma más en serio su trabajo como freestyler, tanto que todos los días corre al menos cinco kilómetros para mantenerse bien físicamente. Además estudia sobre temas de cultura general y todos los días practica su rapeo.

La final regional se podrá ver este sábado 3 de setiembre por los canales de Red Bull Batalla en Youtube, Facebook, Twitch y Red Bull TV a partir de las 4 p. m. (hora de Costa Rica).