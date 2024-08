‘Como la Sele del 2014′: Estos raperos ticos van con todo para ganar campeonato internacional

Las cartas están echadas, la Sele tica del rap está lista para darlo todo en la final de la Red Bull Batalla Centroamérica, prestigiosa competencia de freestyle internacional que se realizará este viernes 9 de agosto en República Dominicana.

“Somos como la Sele del 2014″, concordaron los cinco artistas que viajarán a tierras dominicanas este miércoles para la competencia, que los enfrentará a otros MC’s de Panamá, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Por primera vez, la delegación costarricense lleva tantos exponentes. En las ediciones anteriores (2022 y 2023) fueron tres los elegidos, así que todas las esperanzas del movimiento criollo están puestas en el quinteto. Eso sí, hay que recordar que solo uno de los contendientes se dejará el título de campeón de la Red Bull Batalla Centroamérica, asegurándole una plaza en la gran final internacional que se realizará en Madrid, España, el 30 de noviembre.

Pero, más allá de que Costa Rica sea el país con más raperos en el torneo, hay otros detalles llamativos que hacen a esta ‘Sele’ el equipo a vencer.

La experiencia, la juventud, la garra y las características personales de cada uno de los raperos ticos llaman la atención no solo de sus contrincantes, sino también de la escena internacional. Definitivamente, los ojos y los oídos estarán pendientes de Costa Rica.

Para este 2024, el país estará representado por dos cartagineses SNK y Eros EQ; RVS va por Heredia; Kenyari por Limón y Blackhawk por Guanacaste, demostrando así la variedad de estilos y de flow que tiene Costa Rica.

La lista de competidores de la final regional la completan Aldahir, BWay Woody y UFO (Panamá), Éxodo Lirical y KDT (República Dominicana), Jafet, Odil y Verso One (El Salvador) y Ritmodelia (Guatemala, segundo lugar en 2023). Como una sorpresa especial, por primera vez en una Red Bull centroamericana habrá dos competidores nicaragüenses: Blaze y Pseudocódigo.

La competencia puede verse por los canales de Facebook, YouTube y Twitch de Red Bull Batalla a partir de las 6 p. m. (hora de Costa Rica).

A continuación, les presentamos a la Sele tica del rap.

LEA MÁS: ¡Costa Rica campeón! SNK se dejó el trono del rap en la Red Bull Centroamérica

SNK, el rival a vencer

El cartaginés SNK (Sergio Guillén) es el campeón defensor de la edición centroamericana 2024, así que es el rival a vencer por todos (sus compatriotas incluidos). Además, si SNK gana este nuevo título, sería el segundo rapero de la historia en ser tetracampeón en torneos oficiales de Red Bull Batalla, cartel que solo ostenta la leyenda mexicana Aczino.

Guillén es bicampeón de las ediciones costarricenses del 2019 y 2020. Además, en el 2019, se colocó en el cuarto lugar del mundo en la competencia que se dio en España.

SNK aseguró que este año es el que más ha disfrutado del proceso, ya que llega con mayor madurez como persona y como profesional. Eso sí, tiene claro que carga un gran peso sobre sus espaldas, debido a sus títulos y lo que él representa para el freestyle del itsmo.

El cartaginés SNK llega a la Red Bull Batalla Centroamérica con miras a ser el segundo tetracampeón del 'freesytle' de habla hispana. (Cortesía SNK)

“Caí en noción de que me estoy dedicando a lo que soñé desde niño. Mi familia y yo estamos comiendo gracias al freestyle, ellos están bien. La presión que hay sobre mí no la manejo como un peso, sino como una responsabilidad”, dijo el rapero, quien este año ha brillado en grandes escenarios de la música internacional. Por ejemplo, se presentó en la apertura del concierto del argentino Trueno, en el Palacio de los Deportes, y en la pelea de Yokasta Valle contra Ramandeep Kaur, en el estadio Saprissa.

SNK sabe perfectamente a lo que se va a enfrentar en República Dominicana: todos irán contra él, y eso también es algo en lo que ha trabajado mentalmente para tomarlo como una ventaja.

“He tratado de acostumbrar a mi mente para esa presión, esa sensación de que todos van por mí. Esta no es la primera vez que llego como campeón, es la tercera, y las veces que no he llegado así, han sido como favorito. Estoy acostumbrado a esa presión, pero este año la voy a llevar de una manera positiva”, aseveró.

Sergio, inspirado por su abuelita a improvisar en el rap, es un profesional de la disciplina, se dedica al 100% al arte y ya está planeando su primer gran concierto en el país con música original.

Cinco raperos ticos a la búsqueda de la Red Bull Batalla Centroamérica

Kenyari, la juventud con sabor a Caribe

Esta es apenas la segunda competencia de Red Bull en la historia de Kenyari, pero su recorrido en las plazas nacionales y viajes a otros países para defender nuestra bandera lo hacen todo un experimentado de las batallas de rap.

Tiene 21 años y es limonense de cepa, tiene en su sangre ese flow caribeño, el cual saca con garra en sus enfrentamientos. Estudia Ingeniería en Computación, así que combinar su pasión por el freestyle con la universidad es todo un reto para él.

La juventud y la frescura del limonense Kenyari pondrá el sabor caribeño a la final de la Red Bull Batalla, en la que buscará el cetro de campeón del 'freestyle'. (Cortesía Kenyari)

Fluir, siempre fluir, esa es la estrategia de Jareck Levell, nombre de pila de este rapero que lloró junto a su mamá cuando se enteró de que era uno de los clasificados a la competencia regional, después de haber participado solamente una vez en una Red Bull Batalla (2021).

“Son pocos años en esto, pero creo que he hecho bastante en este tiempo. La frescura es uno de mis puntos a favor en la competencia”, expresó el artista, quien este año ha viajado a competencias en Guatemala, México y Panamá, donde se ha fogueado de cara a la regional.

Kenyari afirma que sueña con ver a los ticos en lo más alto de la tabla. “Todos llegamos en un momento increíble, hay un poco de todo, cada uno tiene habilidades diferentes”, dijo.

Entre sus fortalezas, el limonense destacó que su versatilidad y su espontaneidad pueden hacer la diferencia en el campeonato.

Eros, agresividad y la experiencia internacional

Desde sus primeros pasos en el freestyle nacional, a Eros se le ha considerado como la promesa de Costa Rica. Ya ha caminado bastante en esta escena, pero pese a su esfuerzo y gran talento, el título de Red Bull aún no ha llegado para él, así que de cara a esta batalla centroamericana tiene todas sus fuerzas enfocadas en lograr el campeonato.

LEA MÁS: Red Bull Batalla: Así vivieron los ticos Eros, Cehzar, SNK y P8 la gran final del rap centroamericano

Esta es su quinta Red Bull Batalla, la segunda centroamericana. Originario de Cartago, dejó hace dos años a su familia para buscar cumplir su sueño de manera internacional. Con la maleta llena de ilusiones, viajó a México para vivir del freestyle.

En tierras aztecas, Eros no solo ha podido dedicarse de lleno a su pasión, sino que ya logró colocar su nombre como un rival fuerte en los torneos locales. Fue campeón nacional de la afamada Liga Shaolin, así como en la Liga Venom y en Fat Battles. Además, ostenta el título del torneo de parejas 4H Hip-Hop que se realizó en El Salvador, en esa ocasión compitió al lado del mexicano Lobo Estepario.

“Parte de lo que pulí el año pasado ha sido mi agresividad en las batallas. He aprendido a ver y leer las batallas y he entendido que para ganar no solo hay que vencer al rival, sino que el público es muy importante. Quizá antes no era un rapero tan competitivo, pero desde que llegué a México me ha tocado desarrollar eso”, comentó.

Eros EQ se instaló en México para cumplir su sueño de vivir del rap. Llega a la Red Bull Batalla Centroamérica con mucha experiencia y varios títulos conseguidos en el país azteca. (Instagram Eros EQ)

En las últimas semanas, la agenda de competencias de Eros Quirós (de 21 años) ha estado llena de competencias mexicanas, lo que ha utilizado como entrenamiento de cara a la centroamericana.

RVS, experiencia y fortaleza

El fan más grande (y pequeño a la vez) del rapero RVS es su hijo Adrián. Es apenas un niño, pero ya se emociona al ver a su papá en el escenario, lo que se ha convertido en la mayor inspiración del artista.

RVS irá a República Dominicana para enfrentar su segunda batalla centroamericana, aunque ya participó en un torneo internacional en Argentina, en el 2018, y cuenta con varias Red Bull Costa Rica en su hoja de vida.

Es uno de los más experimentados de la ‘Sele’ del rap tico y tiene el reto de superar el tercer lugar centroamericano, que obtuvo en el 2023.

Gallo viejo con el ala mata, dicen, y eso es a lo que apunta Randall Villalobos en esta final. Su entrenamiento se ha desarrollado principalmente en casa con beats y también en reuniones con amigos.

“Al ser de los más experimentados y de los que más ha participado en Red Bull (seis torneos en total más el de este viernes), hay mucho con lo que me pueden tirar, eso puede ser una ventaja para ellos, pero es algo más importante para mí, porque no es la primera vez que estoy en un escenario fuera del país. Sé cómo se maneja el formato y cómo hacer el juego previo”, expresó.

Para RVS, quien combina su trabajo y el freestyle con el baloncesto, esta selección va con mucho potencial a República Dominicana, pues según su visión la versatilidad de los raperos ticos jugará a su favor en la competencia. Él sueña con ver un podio tricolor y ¿por qué no?

Con una batalla internacional, una centroamericana y cuatro nacionales, el rapero RVS es uno de los más experimentados en la Red Bull Batalla Centroamérica. (Instagram RVS)

Blackhawk, el que dejó fútbol por el rap

Guanacasteco de nacimiento y rapero por convicción. Gerzan Arias, el Blackhawk que cambió un futuro promisorio en el fútbol por las pasiones del freestyle, es una de las caras nuevas de Costa Rica en la Red Bull Batalla Centroamérica; sin embargo, no es nadie nuevo en esto de las competencias de rap.

En su camino ha participado en cuatro batallas nacionales y aunque esta será su primera experiencia internacional en una Red Bull, no es la primera vez que representa al país en el extranjero, pues antes ha defendido la bandera patria en escenarios de Ecuador, México, Nicaragua y Honduras.

La preparación del guanacasteco se ha basado en entrenamientos físicos y artísticos. Practica constantemente en su casa, pues sabe que la chispa de la improvisación siempre debe estar ardiendo.

La espontaneidad, la respuesta al instante y el ingenio son algunas de las habilidades que va a explotar Blackhawk en el torneo. “Me gusta el ingenio con las frases, el rapeo limpio y pulido con coherencia, también meter técnica y patrones”, concluyó Arias.