Costa Rica quiere el campeonato centroamericano: ¿Dónde y a qué hora ver la Red Bull Batalla?

Este sábado 7 de marzo se realizará el torneo de ‘freestyle’ en República Dominicana que definirá al rey de la región

Por Jessica Rojas Ch.
Red Bull Batalla
Kenyari, RVS, Eros, SNK y Nico son los raperos costarricenses que compiten este 7 de marzo en la Red Bull Batalla Centroamérica, en República Dominicana. (Archivo)







Jessica Rojas Ch.

