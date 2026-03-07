Costa Rica quiere el campeonato centroamericano: ¿Dónde y a qué hora ver la Red Bull Batalla?

Kenyari, RVS, Eros, SNK y Nico son los raperos costarricenses que compiten este 7 de marzo en la Red Bull Batalla Centroamérica, en República Dominicana.

Cinco raperos costarricenses se juegan este sábado el todo por el todo en busca del título de campeón de la Red Bull Batalla Centroamérica. La competencia se realizará este 7 de marzo en Santo Domingo, República Dominicana.

La cita no solo define al campeón de rap improvisado del istmo y el Caribe, sino que entregará el boleto más codiciado: el pase directo a la Final Internacional que este año tendrá como sede Chile.

RVS, SNK, Nico, Kenyari y Eros son los encargados de luchar por Costa Rica contra los mejores exponentes de la región.

La Sele del rap tica mezcla jerarquía, rodaje internacional y sangre nueva. Hay trayectorias distintas, estilos contrastantes y formas diversas de entender el rap, pero un mismo objetivo: dejar la bandera tricolor en lo más alto.

En el equipo hay debutantes, otros reafirman su legado, y todos comparten la misma convicción: esta es una delegación que viajó con hambre, con preparación y con la firme intención de pelear cada ronda. En el torneo no solo se compite por un título, se compite por historia y Costa Rica quiere volver a escribirla.

La competencia podrá verse por los canales oficiales de Red Bull en YouTube, Twitch, Facebook y Red Bull TV. La transmisión se inicia a las 6 p. m. (hora de Costa Rica).

En el evento, los costarricenses se enfrentarán a Aldahir (Panamá), Ritmodelia (Guatemala), Ghetto (Guatemala), Odil (El Salvador), Zaki (El Salvador), Androide (Honduras), QCA (El Salvador), Tesla (Guatemala), Gabriel (Panamá), Numenosis (República Dominicana) y Chase (República Dominicana).