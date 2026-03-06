Viva

De Costa Rica para Centroamérica: Los ticos El Danny y Bana son las voces que sostienen el pulso de Red Bull Batalla

Este sábado 7 de marzo, los raperos ticos Eros, SNK, RVS, Nico y Kenyari buscarán el trofeo del rap regional, pero no serán los únicos ticos que brillarán en el evento

Por Jessica Rojas Ch.
Alan Bana El Danny Red Bull Batalla
Este 2026 representa la quinta ocasión en que el locutor y presentador costarricense El Danny es el caster de la competencia. (Cortesía)







El DannyBanaRed Bull Batalla
