De Costa Rica para Centroamérica: Los ticos El Danny y Bana son las voces que sostienen el pulso de Red Bull Batalla

Este 2026 representa la quinta ocasión en que el locutor y presentador costarricense El Danny es el caster de la competencia.

Este sábado 7 de marzo, cinco artistas costarricenses representarán al país en una de las competencias de rap internacional más importantes de la región. Eros, RVS, Nico, Kenyari y SNK buscarán coronarse como campeón de la Red Bull Batalla Centroamérica, pero no serán los únicos ticos llamados a brillar en el evento.

Se trata de figuras que no compiten, pero sostienen el show. Que no improvisan con rimas, pero lo hacen con la emoción. Dos nombres que ya están consolidados como parte del paisaje natural de la batalla de rap repiten este año y, desde sus trincheras, llevan orgullosos el blanco, azul y rojo: Danny y Bana.

El locutor y presentador de televisión, conocido como El Danny, tendrá la responsabilidad de ser el caster del espectáculo, junto a la influencer dominicana Dahiana Rodríguez. Esta es la quinta ocasión en que el tico asume este rol.

Bana, aunque es mexicano de nacimiento, desde hace nueve años es un sostén muy importante en el rap costarricense, tiene el micrófono en la mano para asumir el cargo de host del show al lado de la salvadoreña Kathya Villacorta. Esta es su sexta aparición en el torneo como maestro de ceremonias sobre la tarima.

Dos historias de talento, lucha y pasión por el rap

La experiencia de Danny no es menor. Desde hace más de 13 años, la voz del locutor ha acompañado a los ticos en emisoras como Los 40 y 103, además de que su carisma ha sido reconocido en la televisión con trabajos en canales como el 7 y Multimedios. En el caso del freestyle, el tema es otro: una pasión que le corre por las venas.

El mexicano Bana tiene nueve años de vivir en Costa Rica y se ha convertido en un impulsor y defensor del rap de nuestro país. Su trabajo lo ha llevado a ser host de la competencia de 'freestyle'. (Cortesía)

Su primer trabajo para Red Bull Batalla fue en el 2020, en la penúltima edición que se hizo en Costa Rica, y desde entonces ha sido un rostro infaltable. Participó en el 2021 (Costa Rica), 2022, 2023 y 2024 (las versiones centroamericanas en República Dominicana y Costa Rica). También destacó como caster en la Final Internacional en Madrid, España, en el 2023; siendo el único centroamericano en la competencia, donde asumió labores de cobertura previa, sorteo de llaves y entrevistas a los artistas.

“Este trabajo es cumplir uno de los sueños más grandes, porque es una de las plataformas más importantes a nivel del mundo”, comentó Danny.

Por su parte Bana, desde su propia plataforma Rapquicia, ha sido un incansable trabajador y defensor del freestyle en Costa Rica; sin embargo, en Red Bull Batalla, su trabajo ha encantado al público por llevar el ritmo de la competencia, una labor nada fácil si se toma en consideración que el host debe de estar atento al desarrollo de los enfrentamientos, contando tiempos, métricas, ritmos y coordinar la participación de los raperos.

Su historia con la competencia también inició en la edición tica del 2020 y, desde entonces, ha sido parte del tránsito de la competencia hacia el formato centroamericano.

Y aunque ya es todo un experimentado, Bana reconoce que la presión (propia) le pesa, incluso, admite que siente nervios y preocupación antes de subir al escenario.

“Antes de todo me cuesta dar el siguiente paso, pero siempre avanzo”, comentó sobre el vértigo que da subirse y tomar el micrófono.

Pero, cuando ya se convierte en Bana, el host, todo cambia: “En el momento de estar en tarima todo se transforma y salen la energía y la alegría, es como darle rienda suelta al monstruo que estaba guardado”, confesó.

Raperos y músicos unidos para celebrar el talento de Costa Rica

Mientras los MCs afinan métricas y estrategias, El Danny y Bana afinan tonos, tiempos y emociones. Uno desde la narración que contextualiza cada punchline; el otro desde la conducción que convierte la tensión en fiesta colectiva.

Ellos no levantan trofeos, pero levantan al público. En una competencia donde todo puede cambiar en cuestión de segundos, son el hilo que sostiene la historia.

La trasmisión de la final Red Bull Batalla Centroamérica se podrá ver este sábado 7 de marzo en el canal de YouTube de Red Bull y en sus plataformas digitales. El evento comienza a las 2 p. m.