Valeria Rees, Miss Costa Rica 2021, volverá a brillar en un certamen de belleza en el país

Después de poco más de tres años desde que fue coronada Miss Costa Rica, Valeria Rees regresó a un certamen de belleza nacional, pero ahora desde una perspectiva diferente, lejos de la pasarela y sin la presión de responder preguntas de un jurado.

Rees, quien fue nombrada la mujer más bella del país en 2021 y representó a Costa Rica en Miss Universo en diciembre de ese año, ahora es parte de la producción de Miss Universe Costa Rica, organizado por el canal ¡Opa!.

Gracias a su experiencia en certámenes y la preparación que ha adquirido a lo largo de su carrera, fue nombrada directora de imagen del concurso, rol en el que estará a cargo de la preparación de las candidatas en aspectos como imagen física, sesiones de fotos, pasarela y oratoria.

“Lo que quiero lograr con las chicas es que no solo reconozcan sus aspectos positivos en el área física, porque a veces no entienden que tienen algunas cualidades que resaltan mucho en ellas y que pueden hacerlas lucir mucho más. A veces no se la creen y quiero que se la crean”, explicó Rees.

Agregó que su misión es trabajar “de adentro hacia afuera” para que las concursantes sepan desenvolverse en el ámbito público.

Valeria apenas se está sumando a la organización de Miss Universe Costa Rica, pero ya tiene en la mira algunos detalles en los que desea trabajar. “Hay mucho potencial en esta edición, está muy bonito”, dijo.

Sobre su regreso a un certamen de belleza, la Miss Costa Rica 2021 aseguró que está muy emocionada, ya que para ella los concursos son una pasión.

“Es un mundo que a mí, humildemente, me gusta, ya sea porque yo esté en el spotlight o porque estamos haciendo que otra chica brille. Me emociona bastante”, manifestó.

La incorporación de Valeria a Miss Universe Costa Rica también tiene muy contenta a la organización. Así lo expresó Yessenia Ramírez, directora del concurso, quien afirmó que con Rees han logrado sumar al reinado mucha experiencia.

“Esto se suma a la labor que hemos querido hacer desde que adquirimos la franquicia y que es unir principalmente a todas las mujeres que tengan experiencia, una trayectoria importante en el mundo de los certámenes de belleza, y que se muestre como una puerta abierta a todas las mujeres que quieran venir a aportar, a trabajar y a ser parte de este proyecto”, explicó Ramírez.

Selección de candidatas para Miss Universe Costa Rica

Para 2025, el método de selección de las candidatas al Miss Universe Costa Rica es muy diferente al de 2024.

La organización seleccionó a cinco concursantes a partir del casting que realizó semanas atrás. Ellas formarán parte Academia de reinas, programa en el que perfeccionarán sus habilidades en pasarela, oratoria y dominio escénico. Estas precandidatas ya tienen, en su mayoría, experiencia en certámenes de belleza y son: Natalia González, Kristell Ruiz Freeman, Mahyla Roth, Andrea Montero y Layevska Stephens.

El canal ¡Opa! adquirió la franquicia para realizar el Miss Universe Costa Rica, del cual Elena Hidalgo es la reina del 2024. (Archivo)

A ellas se sumarán algunas ganadoras de los concursos regionales de San José, Puntarenas, Guanacaste, Pérez Zeledón, Cartago, Limón y Caribe Norte. Hasta el momento, de estos certámenes ya están clasificadas Anlly Alvarado, Mariana Morales y Génesis Montenegro. Todavía falta por realizar las finales de Pérez Zeledón, Guanacaste, Limón y San José.

Academia de reinas se estrenará el 21 de abril en ¡Opa!

