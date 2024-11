Miss Universe Costa Rica realizará concursos regionales para elegir a su reina

Tan solo han pasado un par de días desde que Elena Hidalgo regresó a Costa Rica de su periplo por Miss Universo, en el que Victoria Kjaer, de Dinamarca, fue coronada como la nueva reina de belleza. Sin embargo, el camino para elegir a la sucesora de la modelo tica empezará este viernes 22 de noviembre, en Limón.

Esto se debe a que para la edición del 2025, Miss Universe Costa Rica llevará a cabo certámenes regionales con el fin de asegurarse de que el concurso nacional tenga representantes de todo el país. Así lo dio a conocer Yessenia Ramírez, directora del certamen.

“Queremos que las comunidades estén más integradas al concurso nacional y que puedan mandar a sus representantes al certamen nacional y podamos vestir el Miss Universe Costa Rica de todo el país”, explica.

Elena Hidalgo es la Miss Universe Costa Rica 2024. Fotografía: Lilly Arce.

La idea es que las interesadas se inscriban en el certamen de su cantón o provincia, atraviesen todo el proceso y que la ganadora regional pase automáticamente a la final del concurso nacional.

Eso sí, Ramírez fue enfática en que también habrá un casting para el concurso a nivel nacional. En este caso, las candidatas enfrentarán un largo y riguroso proceso.

“Vamos a tener casting, porque con lo que reunamos de las representantes de las provincias y los cantones no va a ser suficiente. Estamos hablando de que somos solo siete provincias y nosotros tenemos que ir a la (final) nacional con al menos 13 candidatas. La diferencia es que la que viene en representación de una regional, ya viene con un pase directo para la final. La que no, se puede inscribir en el proceso de selección nacional, pero no tiene inmunidad dentro del proceso que vamos a tener, es decir, puede ser eliminada en el camino”, detalló Ramírez.

Por ello, los castings en los concursos regionales comenzarán este viernes 22 de noviembre en Matina (Sala de eventos R7, en Batán), mientras que el 23 serán en el cantón central de Limón (Studio 18, Siglo XXI, diagonal a la iglesia Mundo de fe, en Guápiles). Además, el 28 la audición será en Siquirres, el 30 en Talamanca (restaurante Socca, en Puerto Viejo de Limón) y en Pérez Zeledón.

Por su parte, la capital tendrá su audición este domingo 24 de noviembre. La que gane en esta audición se llamará Miss Universe Costa Rica San José.

Los castings en las demás provincias se anunciarán próximamente.

Miss Universe Costa Rica San José

Adriano Núñez, el encargado de llevar a cabo el Miss Universe Costa Rica San José, afirmó que en el caso de la capital buscan una “chica con valores, que tenga madurez y amor por la capital”.

En el concurso josefino pueden participar mujeres mayores de 18 años, de cualquier parte de la provincia de San José (excepto Pérez Zeledón), que estén estudiando o tengan una carrera terminada. Pueden ser solteras, casadas, con hijos o sin hijos.

La cita será a las 10 a. m. en Siempre bella, en Rohrmoser (contiguo a la OEA), y las interesadas pueden inscribirse al WhatsApp 6274-1678.

“La ganadora no solo pasa a la final de Miss Universe Costa Rica, sino que se va a llevar varios premios, incluida una corona y una banda”, aseguró Núñez.

Las fechas de los castings en Puntarenas y Guanacaste se anunciarán en los próximos días.