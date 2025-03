Mujer trans gana amparo contra Miss Universe Costa Rica por negarle participar: ‘Siempre fui la reina’

La Sala Constitucional dio con lugar un recurso de amparo presentado por la modelo trans costarricense Vinna Rouge contra la organización de Miss Universe Costa Rica, por rechazar que en 2024 las mujeres trans participaran en el certamen de belleza.

Hasta el momento la sentencia, que se tramitó bajo el expediente 24-014678-0007-CO, no ha sido publicada en su totalidad. No obstante, sí se dio a conocer que el juzgado falló a favor de la modelo por mayoría.

“Se advierte al representante legal de Multiplataforma Uno de Costa Rica, Sociedad Anónima, no incurrir en el futuro en los actos u omisiones que dieron mérito a la acogida de este proceso de amparo”, dicta la resolución.

Rouge conversó con La Nación sobre este veredicto, que reconoce que ella fue excluida de manera injusta del concurso. Según detalló, ella envió su inscripción al certamen, que fue recibida de manera correcta, pero nunca la llamaron a las audiciones. Asegura que participar en el concurso es una motivación personal, en su afán de lograr más metas en su vida.

“Gracias a Dios tuve la vida tan dura de muchas familias costarricenses, típicas del hombre machista y la mujer sumisa; que me dio ese coraje y esa valentía, años después, de enfrentar y no caer en el mismo rol de sumisión”, comentó.

“Un día me senté —siendo sincera estaba aburrida— y dije: ‘¿Qué no he hecho yo?’. Desde ser inmigrante y lograr mis sueños, hablar cinco idiomas, hacerme azafata, inclusive llegar a ser la artista que jamás creí llegar a ser y caminar al lado de estrellas como Gloria y Emilio Estefan, Kendall Jenner y Robert De Niro”, agregó.

Pasó el tiempo y, según asegura Rouge, su mejor amigo le dijo “‘A usted lo único que le hace falta es llevarse la corona de Miss Universo. Y yo le dije lo que siempre digo: ‘¿Y por qué no?’”, añadió.

Por otra parte, dice que al toparse con Sheynnis Palacios en un avión, la ex Miss Universo nicaragüense le aseguró que ella tenía todo lo necesario para ser Miss. Este momento fue crucial para su motivación, pues ahí se convenció de que ganaría la corona en Costa Rica. Hoy, al echar la vista atrás, afirma que por sus capacidades, el hecho de que la organización le cerrara las puertas fue arrebatarle la corona.

“Me queda la satisfacción de saber que siempre fui la reina de ese año. Aunque el canal no me coronó, el país entero, sus magistrados y la decisión que tomaron, me entregaron la corona de por vida. La que ninguna reina de Costa Rica ha llevado ni llevará. Esto será recordada por los hijos de los hijos y los nietos de los nietos de quienes me negaron participar”.

“Yo todavía tengo en el corazón el deseo de verme en esas pasarelas. No para que me coronen, sino para que vean a una reina de verdad, que entra con legados y caminos labrados”, finalizó.

Miss Universe Costa Rica y su negativa a aceptar mujeres trans

Vinna Rouge es azafata de vuelo y ha incursionado en el modelaje y la televisión. (Instagram/Instagram)

En marzo de 2024, Yessenia Ramírez, directora del concurso de belleza, respondió la siguiente consulta de La Nación: “En los últimos certámenes de belleza (en el mundo) han estado participando mujeres trans, que son médica y legalmente reconocidas como mujeres, ¿qué pasa con ese requisito?, ¿ya no se van a permitir?”.

Ramírez contestó: “Esto yo quiero manejarlo de una forma muy sensible, por el respeto que se merece esa población. Para mí todos somos iguales y todos merecemos el mismo respeto, pero, en este caso específico, este certamen es de mujeres y eso es algo que exige incluso el mismo pueblo. No es un tema nuestro, si no es algo que es hacerle la justicia a las mujeres, por así decirlo”.

En el 2023, en los requisitos para participar en el concurso de Teletica -empresa que hasta este año tuvo los derechos del certamen internacional de Miss Universo-, se incluyó el siguiente artículo: “Ser reconocida médica y legalmente como mujer en Costa Rica”.

Tras ser consultada sobre este punto en específico, la directora de Miss Universe Costa Rica fue enfática en que no podía referirse al tema: “Desconozco ese tipo de documentación. Lo desconozco por completo”, dijo.