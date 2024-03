Miss Universe Costa Rica: Mujeres trans no podrán inscribirse en el certamen

La organización del certamen Miss Universe Costa Rica, encargada de elegir a la representante costarricense para Miss Universo 2024, confirmó que las mujeres trans no podrán participar en esta edición del certamen.

Así lo dio a conocer Yessenia Ramírez, directora del concurso de belleza, ante la siguiente consulta de La Nación: “En los últimos certámenes de belleza (en el mundo) han estado participando mujeres trans, que son médica y legalmente reconocidas como mujeres, ¿qué pasa con ese requisito?, ¿ya no se van a permitir?”.

Ramírez contestó: “Esto yo quiero manejarlo de una forma muy sensible, por el respeto que se merece esa población. Para mí todos somos iguales y todos merecemos el mismo respeto, pero, en este caso específico, este certamen es de mujeres y eso es algo que exige incluso el mismo pueblo. No es un tema nuestro, si no es algo que es hacerle la justicia a las mujeres, por así decirlo”.

La organización del Miss Universo visitó Costa Rica a finales de febrero para oficializar la venta de la franquicia. (Rafael Pacheco Granados)

La directora añadió: “Ellas merecen el respeto nuestro, merecen el respeto de todos los costarricenses, pero no es un tema de discriminar, no es un tema de denigrar, sino que es un tema de orden”.

Según la organización nacional, el concepto e imagen del certamen estarán estrechamente vinculados “a la naturaleza y a los elementos culturales” del país. Las inscripciones ya están abiertas y deben realizarse exclusivamente a través del sitio web www.missuniverse.cr.

Los requisitos incluyen ser mujer, ser de nacionalidad costarricense, mayor de edad, contar con buena salud física y mental, cualquier estado civil, con o sin hijos, contar con documentos al día (cédula y pasaporte), no puede haber sido representante Costa Rica en Miss Universo, contar con carisma, educación, modales, disciplina y responsabilidad.

Otros requisitos incluyen disponibilidad de tiempo y mantener altos estándares éticos y morales, evitando conductas deshonrosas o escandalosas, incluyendo apariciones públicas o fotografías lascivas o desnudas.

El formulario de inscripción debe enviarse antes del 31 de marzo de 2024.

El no permitir la inscripción de mujeres trans en el concurso de Miss Universe Costa Rica marca una diferencia importante con respecto al certamen de Miss Costa Rica, de Teletica, que el año pasado había abierto una puerta a esta población.

En el 2023, en los requisitos para participar en el concurso de Teletica -empresa que hasta este año tuvo los derechos del certamen internacional de Miss Universo-, se incluyó el siguiente artículo: “Ser reconocida médica y legalmente como mujer en Costa Rica”. Tras ser consultada sobre este punto en específico, la directora de Miss Universe Costa Rica fue enfática en que no podía referirse al tema: “Desconozco ese tipo de documentación. Lo desconozco por completo”, dijo.