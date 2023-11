Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023: ‘Costa Rica me agarró la mano y eso me tranquilizó’

Miss Universo 2023: ‘Costa Rica me agarró la mano y eso me tranquilizó’

La Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, contó en una reciente entrevista con Telemundo los momentos que más le gustaron de la noche del certamen y en uno de ellos resaltó la presencia de Lisbeth Valverde, Miss Costa Rica 2023, para calmar sus emociones.

El momento del que habló fue cuando todas las candidatas corrieron hacia ella para felicitarla por su gane, a pesar de ser un momento de alegría, Miss Nicaragua asegura que estaba en shock y que no podía creer lo que estaba pasando, incluso llegó a temblar de la emoción.

“Cuando ya, oficialmente, soy Miss Universo me acuerdo cuando Costa Rica me agarró la mano fuerte. Tenía su mano caliente y mi mano estaba tan helada, esa mano caliente me tranquilizó, y ella me dijo: ‘Pues mi niña usted se lo merece, se lo merece’, y ella lloraba, eso fue demasiado emocionante. Fue como mi parte favorita”, afirmó Sheynnis.

Por su parte, Lisbeth Valverde compartió en sus historias de Instagram la anécdota que Sheynnis cuenta sobre ese momento emocionante: “Aw, qué linda que se acuerda @shynnispalacios_of, orgullosa de vos”.

Además, Palacios también relató algunas otras curiosidades sobre el detrás de cámaras previo y durante el gran evento.

La miss relató que cuando bajó del escenario lo primero que hizo fue conocer personalmente al presidente de El Salvador, Nayib Bukele y luego la llevaron corriendo a tomarse la foto oficial como ganadora.

Posteriormente, Sheynnis se dirigió a otro lugar para dar sus declaraciones en la conferencia de prensa. “Yo solo volteaba a ver a todo el mundo para caer en mi realidad”.

