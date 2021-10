Los 9 momentos más destacados de la coronación de Valeria Ress como Miss Costa Rica 2021

Sin público, con mascarilla y en una sobria gala, este jueves 28 de octubre la herediana Valeria Ress Loría fue coronada como la Miss Costa Rica 2021.

La reina de belleza, de 28 años, quien el año anterior había sido la primera finalista en este certamen, fue designada por la organización el pasado 30 de agosto, amparándose en la normativa del Miss Universo de permitir, por motivos de la pandemia, que sus participantes fuesen elegidas sin un concurso previo.

[ Valeria Rees Loría, lo que debe saber de la Miss Costa Rica 2021 ]

En vivo, por Teletica, y desde el Estudio Marco Picado, la costarricense salió de entre las sombras en el centro del escenario. Se presentó ante los televidentes con un gran sombrero y enterizo negro brillante, mostrando sus dotes como bailarina.

Estos fueron los nueve momentos más destacados de la gala de 30 minutos, en la que Valeria Rees, por fin, pudo lucir su soñada corona de Miss Costa Rica.

Valeria Ress Loría tiene 28 años y es estudiante de Derecho. Fue la primera finalista en el Miss Costa Rica 2020. (Arnoldo Robert)

1. Presentador

Debido a que fue una gala muy sobria, la ceremonia de coronación estuvo a cargo de un único presentador. Al igual que en los últimos años fue el periodista Wálter Campos quien llevó las riendas del programa.

Con traje entero y corbatín, el experimentado presentador dio la bienvenida a la audiencia. Campos alabó el show inicial de Rees y de inmediato dio los pormenores de la coronación. Además, previo a la gala, estuvo haciendo pases en vivo, dando pistas de lo que se vería en la ceremonia.

2. Pasarela en traje de baño

La segunda aparición de Valeria Rees sobre la pasarela fue para desfilar en traje de baño. La joven subió al escenario con un vestido de baño de una pieza en color rojo y con aberturas a los lados.

La joven se adueñó por completo de la pasarela, a pesar de que un pequeño resbalón trató de opacar su presentación. Sin embargo, la estudiante de Derecho resolvió el percance con una sonrisa frente a la cámara.

En su primera pasarela, Valeria Rees lució un traje de baño de una pieza en color rojo. (Arnoldo Robert)

3. Joaquín Yglesias y Priscilla Díaz

Llegó la hora de la música y con una romántica interpretación en italiano, el tenor Joaquín Yglesias y la finalista de la más reciente temporada de Nace una estrella, Priscilla Díaz, tomaron el escenario para presentar el primer show musical de la velada.

La breve pero provechosa presentación de los artistas, quienes complementaron sus voces a la perfección, incluyó los temas Somos novios y Quizás, quizás, quizás.

4. Desfile en traje de noche

Tras la puesta en escena musical, siguió el turno nuevamente de Valeria, quien aparecería en traje de noche. En esta ocasión, la experimentada modelo lució un largo vestido en color verde brillante.

Mientras de fondo sonaba el tema de Elton John y Dua Lipa Cold Heart, la modelo caminaba con gran soltura sobre la pasarela mostrando su vestido strapless y de corte de princesa. Otro detalle es que desfiló con su cabello recogido.

Para su desfile en traje de noche, Valeria Rees optó por un vestido verde brillante de corte de princesa. (Arnoldo Robert)

5. Despedida de Ivonne Cerdas

Con el vestido amarillo brillante con el que la costarricense destacó en la competencia preliminar del Miss Universo, Ivonne Cerdas apareció frente a la pantalla para despedir lo que llamó su “gran sueño de 10 años” y por el que luchó en tres ocasiones diferentes.

Con emotivas palabras agradeció a quienes la apoyaron y la acompañaron a lo largo de su reinado.

“El día de cerrar este ciclo ha llegado y con un nudo en la garganta me despido la aventura más grande que la vida pudo darme (...). Me llevo la satisfacción de no haberme rendido ante la adversidad y no haber sucumbido ante las críticas”, dijo la reina de belleza.

Cerdas fue el sexto lugar del Miss Universo 2020.

6. Fátima Printo

Para presentar el segundo show musical de la noche la joven cantante Fátima Pinto salió al escenario con un largo vestido en color rosado.

Durante su breve presentación la joven cantante interpretó el tema Feel something, con el que saltó a la fama en el 2017 y la llevó a destacar en Spotify a nivel internacional.

7. La corona

La corona de Valeria Rees está inspirada en el Bicentenario. Está hecha en plata 950 y cuenta con piedras naturales que tienen los colores de la bandera.

Según explicó el diseñador George Bakkar, la tiara representa la libertad y belleza de la mujer. El proceso consistió en fundir el material, posteriormente laminar, colocar las piedras naturales y finalmente pulir la corona.

La corona de Valeria Rees fue diseñada por George Bakkar. (Cortesía )

8. Los premios

Además de la corona, la nueva Miss Costa Rica se llevó a su casa un carro nuevo del año y 3 millones de colones en efectivo. Tratamientos dentales, faciales y corporales; una colección de calzado, vestidos de gala y cóctel, maquillaje, entre otros.

9. Coronación

El momento cumbre llegó a eso de las 9:10 p. m. cuando Wálter Campos dio la bienvenida al escenario a Valeria Rees, quien apareció frente a cámaras con un largo vestido gris y pedrería plateada. Aunque en sus ojos se notaba su felicidad, su sonrisa estaba cubierta por una mascarilla blanca KN-95.

Además, aparecieron Ivonne Cerdas y el diseñador George Bakkar para coronar a la nueva reina y colocarle la banda que la identifica como tal.

De esta forma, la joven Valeria Rees se convirtió en la nueva representante de la belleza costarricense.