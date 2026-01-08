Una salida más en Multimedios: este periodista deportivo anunció que ya no trabaja más en el canal

Multimedios Canal 8 anunció varios cambios en su programación que afectan sus espacios informativos, de deportes y farándula.

La empresa Multimedios Canal 8 anunció varios cambios en su programación televisiva, los cuales incluyen ajustes en los programas de noticias, deportes y farándula. Sin embargo, más allá de las modificaciones en pantalla, los nuevos aires trajeron también la salida de figuras importantes.

Hace unos días, el periodista deportivo Diego Obando anunció su despido de Canal 8. Ahora trascendió que uno de sus compañeros de fuente también se fue de la empresa.

Se trata de Martín Soto, rostro de programas como Fútbol al día, en el cual compartía micrófonos con Obando y José Pablo Alfaro.

El periodista deportivo Martín Soto trabajó en Multimedios desde diciembre del 2018. (Instagram)

El comunicador hizo pública su salida el 5 de enero. “Muchas gracias Multimedios Canal 44/8/Tigo Sports por permitirme poder ser parte de su evolución, pero su valor y aprecio está en poderlo vivir junto a personas maravillosas. Gracias por cada momento”, escribió Soto en una publicación que realizó en sus redes sociales y que acompañó con una imagen con varias fotografías de su paso por la compañía.

Según lo que comentó Soto, trabajó para Multimedios desde diciembre del 2018 hasta el 5 de enero del 2026.