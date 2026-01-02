Figura de ¡OPA! y Multimedios sufrió una dolorosa herida durante los toros de Zapote

Tremendo susto se llevó el personaje de las corridas de toros de ¡OPA! y Multimedios en Zapote.

La corrida de toros de la tarde de este 1.° de enero en Zapote le dejó un tremendo susto y una herida grave a una de las figuras del canal ¡OPA! y Multimedios, empresas que comparten las transmisiones desde dicha plaza.

Según consta en las redes sociales del canal 38, en el perfil de Instagram se observa el levantín que le dio el toro al popular personaje Tucson. No obstante, la situación no quedó ahí, ya que después de la cornada el hombre corrió para salvarse y, al final de la carrera, sufrió un grave accidente.

Tucson trastabilló mientras corría y cayó sobre la arena del redondel josefino, y después golpeó su cara contra la barrera de madera, lo que le provocó una herida de consideración en su rostro.

El personaje Tucson se golpeó su rostro contra la barrera del redondel de Zapote después de huir de un toro. (Captura de video)

Las cámaras registraron la situación y, cuando el animador logró incorporarse y ponerse de pie, se vio su rostro lleno de sangre, lo que causó gran preocupación en sus compañeros de transmisión.

Todo apunta a que el susto no pasó a más y que quedó como un doloroso recuerdo de su participación en las corridas de toros.