Viva

Barrilera se cayó del caballo en los toros de Pedregal y tuvo un inesperado final en la competencia: vea el video

La joven vaquera estaba ejecutando un giro en la primera ronda del concurso

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria y Jessica Rojas Ch.
Amanda Montero Barrilera
La barrilera se cayó de su caballo este martes 30 de diciembre, en los toros de Pedregal. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BarrileraToros de TeleticaToros de Pedregal
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.