Barrilera se cayó del caballo en los toros de Pedregal y tuvo un inesperado final en la competencia: vea el video

La barrilera se cayó de su caballo este martes 30 de diciembre, en los toros de Pedregal.

Las competiciones de barrileras siguen llenando de emoción las corridas de toros en Pedregal. Con su destreza y velocidad, las hábiles jinetes han dado todo para cautivar al público; aunque esto implique que puedan ocurrir accidentes.

Durante la sexta jornada del evento taurino, una de las barrileras sufrió un accidente en la primera ronda. Al ejecutar un giro, su caballo derrapó en la arena y la joven vaquera, llamada Amanda Montero, cayó al suelo.

A pesar de la caída, con total coraje, Montero se levantó, sacudió el polvo de sus codos y continuó en busca del equino como si no hubiera sucedido nada. Lo más increíble de todo, fue el desenlace de la competidora.

Al final del concurso, Amanda logró reponerse y junto a su caballo el MF PEPI logró llevarse el primer lugar con un tiempo de 16,96 segundos.

Anteriormente, otra barrilera había sufrido algo similar. El sábado 27 de diciembre, en la competencia de barrileras, una de las jóvenes tuvo una caída, solo que en esa ocasión su caballo también terminó en el suelo.

A pesar de esta vicisitud, Mariángel Fernández Mejía, de 14 años y oriunda de Cartago, también pudo reponerse y finalizar correctamente la carrera.