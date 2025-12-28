Una barrilera sufrió lo que ninguna quiere en los Toros de Pedregal: vea lo que dejó la tercera jornada taurina

La jornada vespertina del evento fue transmitida por la pantalla de Repretel, que desplegó un gran equipo liderado por Charlyn López al pie del redondel y Norval Calvo haciendo de las suyas desde cabina.
Una de las actividades más aplaudidas fue el concurso entre vaqueras, en el que las jóvenes y diestras jinetes se entregaron al máximo. No obstante, a una de las niñas le ocurrió lo que ninguna competidora de esta disciplina desea y sufrió una caída.
A pesar de esta vicisitud, Mariángel Fernández Mejía, de 14 años y oriunda de Cartago, pudo reponerse y finalizar correctamente la carrera.
Repase este y otros momentos de las corridas de Toros en Pedregal, gracias a la cámara de La Nación.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.