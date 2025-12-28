Una barrilera sufrió lo que ninguna quiere en los Toros de Pedregal: vea lo que dejó la tercera jornada taurina

Las corridas de Toros en Pedregal ya van por el tercer día. Entre la locura de los improvisados, competencia de barrileras y hasta carrera de yeguas, el recinto herediano aprovechó una linda tarde decembrina para dar espectáculo a los presentes.

La jornada vespertina del evento fue transmitida por la pantalla de Repretel, que desplegó un gran equipo liderado por Charlyn López al pie del redondel y Norval Calvo haciendo de las suyas desde cabina.

Una de las actividades más aplaudidas fue el concurso entre vaqueras, en el que las jóvenes y diestras jinetes se entregaron al máximo. No obstante, a una de las niñas le ocurrió lo que ninguna competidora de esta disciplina desea y sufrió una caída.

A pesar de esta vicisitud, Mariángel Fernández Mejía, de 14 años y oriunda de Cartago, pudo reponerse y finalizar correctamente la carrera.

Repase este y otros momentos de las corridas de Toros en Pedregal, gracias a la cámara de La Nación.

Miembros de 'La garra', barra del equipo de Herediano, estuvieron de invitados especiales en los Toros de Pedregal 2025. (Alonso Tenorio)

Este sábado hubo varios levantines menores en los Toros de Pedregal 2025. (Alonso Tenorio)

El momento exacto en que una joven barrilera sufre una caída en los Toros de Pedregal 2025. (Alonso Tenorio)

Repretel se armó de un gran equipo de comediantes para transmitir los Toros de Pedregal 2025. (Alonso Tenorio)

A las afueras del redondel, algunos disfrutaron de las atracciones. El barco pirata es de los juegos mecánicos favoritos. (Alonso Tenorio)

La monta también dijo presente este sábado en los Toros de Pedregal 2025. (Alonso Tenorio)