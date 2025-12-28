Viva

Una barrilera sufrió lo que ninguna quiere en los Toros de Pedregal: vea lo que dejó la tercera jornada taurina

La joven tuvo un accidente durante la corrida vespertina de este sábado 26 de diciembre. Este y otros momentos fueron captados por la cámara de ‘La Nación’

Por Juan Pablo Sanabria

Las corridas de Toros en Pedregal ya van por el tercer día. Entre la locura de los improvisados, competencia de barrileras y hasta carrera de yeguas, el recinto herediano aprovechó una linda tarde decembrina para dar espectáculo a los presentes.








