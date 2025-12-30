Vea el accidente que sufrió el Chunche Montero en los toros de Teletica

Mauricio 'Chunche' Montero fue uno de los invitados a la sección 'El Reto' de los Toros Teletica.

El exfutbolista y gloria de la Liga Deportiva Alajuelense, Mauricio Chunche Montero, sufrió un accidente previo a su participación en el segmento El Reto, de las transmisiones de toros de Teletica, este lunes 29 de diciembre.

El Chunche formó parte de la sección que este año presentó un cambio importante: los famosos ya no torean una vaquilla, sino que compiten en una carrera de motos. En esta ocasión, Montero se enfrentó a su colega, el también exfutbolista Austin Berry, quien resultó ganador del desafío.

Sin embargo, momentos antes de que Montero ingresara a la arena de Pedregal, en Belén, ocurrió el percance. Según registró el sitio Teletica.com, mientras el exdeportista practicaba fuera del redondel, accionó de forma repentina los frenos del vehículo, lo que provocó que cayera al suelo.

La motocicleta tenía instalada una cámara que grabó la fuerte caída; no obstante, el protagonista solo atinó a reírse de la situación.

En el video se escucha cuando un colaborador de la televisora le consulta si se encuentra bien y por qué se cayó, a lo que el Chunche respondió: “Diay, frené”. El accidente no tuvo consecuencias de gravedad y, poco después, Mauricio salió a la arena montado en una pequeña motocicleta.