Viva

Vea el accidente que sufrió el Chunche Montero en los toros de Teletica

El exfutbolista se enfrentó a su colega Austin Berry en una particular competencia de motos en el redondel de Pedregal

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Mauricio 'Chunche' Montero fue uno de los invitados a la sección 'El Reto' de los Toros Teletica. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mauricio Chunche MonteroTeleticaToros Teletica
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.