Chunche Montero camina siete kilómetros en Semana Santa para participar de procesiones

Mauricio “El Chunche ” Montero recuerda con cariño las tradiciones que sus padres le inculcaron durante Semana Santa. Por esa razón, conserva muchas de las costumbres que aprendió en su infancia.

En entrevista con el programa De boca en boca contó que guarda su automóvil y que su familia no sale de casa, como muestra de respeto durante estos días santos.

“Nosotros no vamos a ningún lado, nos quedamos en la casa. Incluso, yo el carro lo guardo Jueves y Viernes Santo y no lo uso. Todo lo hago a pie. Si debo ir a Grecia, camino. Me muevo a pie por respeto, por lo que nos inculcaron nuestros papás”, relató el exfutbolista.

Mauricio Montero participa en las procesiones de Grecia desde que tenía 16 años; y aunque no le gusta tener que usar traje y corbata para ser caballero del Santo Sepulcro, sigue la tradición. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Además, el recordado exparticipante de Dancing with the Stars aseguró que en su casa no comen carne durante Semana Santa. Prefieren consumir mariscos como sardinas y atún. El sábado practican un tradicional ayuno.

Por otro lado, Montero confesó que participa en las procesiones de Grecia desde los 16 años. Allí desempeña la labor de caballero del Santo Sepulcro. Como guarda su vehículo, recorre a pie siete kilómetros para formar parte de la actividad.

“Yo empecé muy joven a alzar el Santo Sepulcro, con saco y corbata. Eso no me gusta, pero tengo que hacerlo. Se forman cuatro o cinco grupos de 12 caballeros, y cada grupo debe levantar el Santo Sepulcro”, explicó.

Indicó que esta tarea requiere un paso coordinado entre las 12 personas, ya que la estructura es muy pesada.