Mauricio ‘Chunche’ Montero siente escalofríos al recordar su último gol en Primera, 25 años después

El Estadio Alejandro Morera Soto estaba lleno a reventar, la Liga derrotaba a Herediano 4-0 y en el cierre del partido se marcó un penal a favor de los rojinegros.

A una sola voz, en todo el estadio se escuchaba: “chunche, chunche, chunche”, los aficionados pedían que Mauricio Montero tirara el penal.

Eso fue hace 25 años, la noche del 21 de marzo de 1998, cuando Mauricio Chunche Montero hizo su último gol en Primera División.

Mauricio aún siente escalofríos al recordar ese momento, lo tiene fresco en su memoria y al hacerle ver que ya pasaron 25 años, atinó a decir: “juemialma”.

“Fui a hacer el penal por empujón de la afición. Yo no era titular, estaba en la banca, alguien se lesionó, no recuerdo quién y entonces ingresé. Como a los dos minutos de estar en la cancha hubo penal y la gente empezó a pedir que yo lo tirara”, recordó Mauricio.

Las palabras del ídolo manudo las confirma una nota de La Nación, luego del juego y la paliza que la Liga le dio a Herediano 5-0.

“La conquista más celebrada de la noche fue la de Mauricio Montero, el viejo caudillo rojinegro cuyo nombre el público coreó para que el técnico Manuel Keosseián le encomendara el cobro del penal en el epílogo del juego”, resaltó La Nación.

Chunche expresó que el encargado de los penales era Austin Berry, incluso ya tenía el balón en las manos, pero la afición quería a Mauricio en el manchón blanco.

“La gente empezó a silbarle y él dejaba caer la pelota, la picaba, pero no la colocaba. Yo no iba al punto de penal porque Manolo (Keosseián) no me decía nada, al rato me dio la indicación, fui por el balón y lo tiré”, dijo Mauricio.

Luego de abombar las redes, Mauricio corrió para celebrar y bailó en medio del festejo; esa noche entre sus sonoras carcajadas, dijo que bailó porque el partido había sido una bailada.

“Fue una alegría que la gente me pidiera porque el estadio estaba lleno, siempre en esos partidos ante Herediano había llenazo. Yo no venía jugando con regularidad y fue mi último año. (Montero se retiró cinco meses después). El apoyo de la gente fue total y fue un momento lindísimo, sobre todo porque logré concretar”, manifestó el excapitán de la Liga.

Mauricio le anotó a Léster Morgan, sabía que era complicado doblegarlo porque era un especialista atajando penales y él recién entraba a la cancha y se sentía frío.

“Recuerdo ese instante muy bien, fue muy emotivo. Cuando entré el estadio reventó, la gente aplaudió con todo y un momento después vino el penal. En tres ocasiones Austin Berry tomó la bola para tirar el penal y la gente con los silbidos no lo dejó”.

Montero disparó a la izquierda, Léster se tiró al otro lado, “lo engañé” dijo Mauricio, quien coronó una noche inolvidable para los rojinegros, un momento histórico, porque en el encuentro donde el Chunche hizo su último gol en Primera, Alajuelense era líder y sumó la décima victoria seguida.

"Todavía hay gente en la calle que me ve y me habla de ese gol, las anotaciones en clásicos y partidos decisivos, la gente los recuerda mucho", dijo Mauricio el "Chunche" Montero. (Archivo)

En ese instante fue grito y récord nacional. Atrás quedó la marca de nueve triunfos seguidos establecida por el Club Sport Herediano en 1951; la propia Liga, en la campaña de 1980, y el Deportivo Saprissa, en 1982. Montero hizo el quinto y los otros cuatro goles los anotaron Wilmer el “Pato” López, Rodinei Martins en dos ocasiones y Enrique el “Capataz” Smith.

Montero comentó que en esa época para el técnico Manuel Keosseián era un problema tenerlo en la banca.

“Había otros más jóvenes que estaban en buen nivel, pero la gente empezaba a pedirme todo el tiempo. La afición gritaba chunche, chunche y Manolo en son de broma me decía que le dijera a mis familiares que dejaran de gritar porque no me iba a meter”.

Mauricio Montero manifestó que analizaba la opción del retiro, pero no lo tenía claro, por eso por su mente no le pasó que ese iba a ser la última vez que hiciera un gol.

“Fue un gol bonito y de gran significado porque se convirtió en el último de mi carrera y todavía recuerdo el estadio lleno. Fue algo muy lindo que la gente coreara mi nombre”.

Mauricio considera que fue un buen penalero, sobre todo porque tenía valor como dice él para pararse en el punto de penal.

“Después de fallar uno en Estados Unidos con la Selección Nacional, empecé a practicar, porque no los entrenaba y luego fui el penalero de la Liga, hice 36 penales en ocho años de los 12 con la Liga”.

Mauricio le aconseja a los lanzadores de penal, o a los jóvenes quienes asumen esa responsabilidad, que lo hagan sin miedo, pero sobre todo que le dediquen tiempo para entrenarlos.

Practicarlos con seriedad y si escogen un lado para tirarlos, no cambiar al último momento, porque esa indecisión provocará que los fallen.