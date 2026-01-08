Multimedios anuncia fuertes movimientos en su equipo periodístico y reestructura su programación

Multimedios Canal 8 confirmó ajustes en su parrilla. Regresan noticieros, cambian conductores y se refuerzan espacios clave de tarde y noche.

Multimedios Canal 8 anunció ajustes estratégicos en su programación, los cuales entrarán en vigencia a partir de la segunda semana de enero. La televisora informó que los cambios buscan fortalecer su propuesta informativa y de entretenimiento durante las franjas de la tarde y la noche.

Uno de los principales movimientos corresponde al regreso de Telediario Nocturno, a las 7 p. m. El espacio incorporará a la periodista Natalia García, quien reforzará el análisis de los acontecimientos diarios y la cercanía con la audiencia. Ella se incorporó desde este miércoles 7 de enero.

En el área deportiva, José Pablo Alfaro asumirá la conducción de Fútbol al Día. La producción indicó que “el periodista aportará una mirada actualizada sobre el fútbol nacional e internacional, con énfasis en el análisis y el seguimiento de los principales torneos”.

La franja vespertina también presentará novedades. Paula Brenes se integrará al programa Mi casa es su casa, junto a Giovanni El Profe Calderón. Según Multimedios, el objetivo es fortalecer uno de los espacios de mayor audiencia en las tardes, con mayor dinamismo y cercanía con el público.

La salida del periodista deportivo Diego Obando de Multimedios fue de las más sonadas. (Captura de video)

Por su parte, Telediario Estelar, bajo la conducción de Michael Soto, apostará por reportajes más profundos y contenidos de investigación. La empresa afirmó que “esta línea editorial busca reafirmar su compromiso con el periodismo de calidad y el abordaje riguroso de los temas de interés nacional”.

Estos cambios se producen en un contexto de reestructuración interna. En los últimos meses, Multimedios enfrentó varias salidas consecutivas de figuras de su equipo, entre ellas Sergio González, Julio Solís y Diego Obando. La televisora no detalló si los ajustes responden directamente a estas salidas, pero sí señaló que forman parte de una estrategia integral para renovar su programación.