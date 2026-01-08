Natalia García tuvo un sorpresivo regreso a la televisión costarricense en un canal que conoce bien

La reconocida periodista Natalia García sorprendió a sus seguidores y, sobre todo, a los televidentes ticos, la noche de este miércoles 7 de enero con su regreso a un canal donde ya tuvo un extenso paso.

Se trata de Multimedios, televisora a la que la comunicadora se reincorporó para presentar el noticiero Telediario, luego de una ausencia de aproximadamente un año.

García laboró anteriormente en dicha empresa como parte del elenco periodístico y, desde entonces, fue el rostro de la edición nocturna, espacio en el que retomó sus funciones esta semana.

Ahora, la profesional empieza una nueva etapa en Multimedios, medio que informó sobre una serie de cambios estructurales en su programación.

“Entre los cambios destaca el regreso de Telediario nocturno a las 7 p. m., ahora con la incorporación de la periodista Natalia García, para reforzar el análisis y la cercanía con la audiencia”, comunicó la empresa mediante sus redes sociales. Además de este movimiento, la dirección anunció ajustes en su equipo de deportes y en el programa Mi casa es su casa.

Con esta reincorporación, el canal busca potenciar su horario estelar bajo el liderazgo de una figura consolidada en la televisión nacional. La llegada de García coincide con el anuncio de la institución por refrescar sus contenidos informativos y de entretenimiento de cara al inicio del año.