Natalia García regresa hoy a la televisión: ‘Solo puedo estar agradecida’

La periodista Natalia García escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para agradecer la oportunidad de volver a la televisión y ejercer el periodismo que le apasiona.

“Es el momento de volver. Dios ha sido muy bueno conmigo y solo puedo estar agradecida”, expresó.

García también confirmó lo que su nueva empresa ya había anunciado. A partir de este lunes 17 de marzo aparecerá en la pantalla de Extra TV en la edición Mesa de Análisis, del noticiero nocturno. Este espacio se transmitirá de 9 p. m. a 10 p. m., de lunes a viernes, según informó en su publicación.

Natalia García vuelve a la televisión con Extra TV. Se integrará a Mesa de Análisis, un espacio nocturno de 'Extra Noticias'.

El viernes pasado, su nuevo lugar de trabajo le dio la bienvenida a través de redes sociales.

En el posteo, Paul Ulloa, director de Extra Noticias, destacó: “Ella viene a fortalecer la edición nocturna, donde buscamos reforzar las principales noticias del día. Conozco muy bien la labor de Natalia. Es una periodista seria, consumada, que tiene un público fiel. Por eso conversamos recientemente y le gustó la idea del noticiero”.

García se mostró ilusionada por este nuevo reto y, sobre todo, por el equipo que la acompañará.

“Volveré a estar en sus hogares haciendo lo que más me gusta, lo que más me apasiona, lo que creo que hago bien: periodismo objetivo, serio, social y directo. Y lo que más me tiene ilusionada es el equipazo con el que estaré (…) Un equipo de experiencia, un equipo con credibilidad y ¡con calle!”, señaló.

La expresentadora de Multimedios pidió el apoyo del público en esta nueva etapa.