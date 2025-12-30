Periodista Diego Obando revela la razón de su salida de Multimedios: esto es lo que dijo

El periodista Diego Obando sorprendió al público este lunes al anunciar su salida de Multimedios Canal 8, medio en el que trabajó durante ocho años y tres meses.

En un video publicado en su canal de YouTube, Obando comentó que su ciclo en la empresa de comunicación había concluido y agradeció a los televidentes por su apoyo y compañía. No obstante, en ese momento no reveló las razones de su salida.

Este martes 30 de diciembre, en entrevista con La Nación, el comunicador confirmó que fue despedido y que conocía la decisión de la empresa desde el 3 de diciembre.

“Planeo seguir haciendo periodismo deportivo, ya sea por medio de mis proyectos personales o bien oportunidades que puedan surgir en el camino”, explicó.

Obando reconoció estar sorprendido por el cariño que ha recibido de parte del público tras dar a conocer su salida. “He recibido mensajes de personas que lograron conectar con mi trabajo por medio de la pantalla”, dijo.

Además, expresó su emoción al “saber que las familias se reunían cada noche a compartir mientras veían el programa”. Agregó: “Pude llegar a personas que, a pesar de que no les gustaba el fútbol, se enamoraron de un producto a base del fútbol”.

“Estoy sumamente agradecido por cada palabra y mensaje que me han enviado”, añadió el comunicador.

Los planes fuera de Multimedios

El periodista ingresó a Canal 8 cuando tenía apenas 22 años, lleno de sueños y entusiasmo por construir una carrera en los medios. Ahora, con optimismo ante esta nueva etapa, aprovechó su conversación con La Nación para enviar un mensaje a sus seguidores e invitarlos a continuar acompañándolo en sus proyectos:

“Que el cierre de este capítulo laboral no sea un adiós entre nosotros, mi trabajo sigue, solo que ahora, será en otra plataforma. Me pueden seguir en las redes y mi canal de YouTube, que gracias a Dios y al público se han fortalecido con el pasar de los años”, concluyó.