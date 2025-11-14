Miguel ‘Piojo’ Herrera encaró con agresividad a periodista de TV; Adriana Durán se lo tuvo que llevar

Miguel Herrera y el periodista Diego Obando protagonizaron un tenso momento luego de la derrota de la Selección de Costa Rica contra Haití.

Miguel Piojo Herrera, entrenador de la Selección de Costa Rica, protagonizó un tenso cruce que impactó en la prensa tica que asistió a cubrir el juego entre el combinado patrio y Haití, en Curazao, por la eliminatoria mundialista a la Copa del Mundo 2026.

El timonel encaró al periodista del canal Multimedios, Diego Obando, con quien tuvo una acalorada discusión, pero luego le bajó el tono a la situación y habló por aparte con el comunicador.

Luego de la conferencia de prensa, en la que Obando le cuestionó el nivel de la Selección en la eliminatoria, donde Costa Rica acumula seis puntos gracias a una victoria y tres empates, además de que está muy cerca de quedar eliminada, el estratega camino al autobús buscó al comunicador.

“Yo pasé frente al bus, el Piojo me hizo unas caras y me tocó la ventana. Quienes iban conmigo me dijeron y me devolví y bueno me dijo que por qué me molesté con su respuesta... Yo dije que no habló nada”, describió Obando a La Nación.

Seguidamente comunicó:

“Luego se bajó, le dije que todos estábamos frustrados. La verdad es que lo que me molestó fue que me respondiera con un monosílabo porque eso nos deja con la duda sobre la explicación del por qué pasaban estos resultados”, externó Obando.

En un momento los reclamos de Herrera fueron fuertes, esto provocó que la encargada de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol, Adriana Durán, tuviera que intervenir.

Pese a la tensión del momento, el timonel luego compartió con el periodista.

“Él me invitó a hablar y me respondió la pregunta, me explicó, pero me hubiera gustado que fuera en la conferencia que me diera esa respuesta. A él le molestó mi pregunta, estaba un poco enojado, pero luego se calmó”, finalizó Obando.

Esta no es la primera vez que Miguel Herrera protagoniza un encontronazo con periodistas, porque en México cuando era seleccionador tuvo un intercambio con Christian Martinolli, a quien agredió y eso precipitó su salida como seleccionador azteca.