Miguel ‘Piojo’ Herrera encaró con agresividad a periodista de TV; Adriana Durán se lo tuvo que llevar

Entrenador de la Selección de Costa Rica, Miguel Herrera, se molestó con comunicador que lo cuestionó

Por Esteban Valverde
Miguel Herrera y el periodista Diego Obando protagonizaron un tenso momento luego de la derrota de la Selección de Costa Rica contra Haití.
Miguel Herrera y el periodista Diego Obando protagonizaron un tenso momento luego de la derrota de la Selección de Costa Rica contra Haití.







