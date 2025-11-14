Fútbol

La cara de Kendall Waston dio a entender todo: decepción, enojo y preocupación

Kendall Waston dejó en clara su frustración por la derrota de la Selección de Costa Rica rumbo al Mundial 2026

Por Esteban Valverde
Kendall Waston y Keylor Navas son dos de los jugadores que aportan experiencia en la Selección de Costa Rica.
Kendall Waston y Keylor Navas lideran la defensiva de la zaga de la Selección de Costa Rica. (ORLANDO SIERRA/AFP)







Esteban Valverde

