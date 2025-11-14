La cara de Kendall Waston dio a entender todo: decepción, enojo y preocupación

Kendall Waston y Keylor Navas lideran la defensiva de la zaga de la Selección de Costa Rica.

Kendall Waston observó el cielo y después miró al suelo. Sus ojos lucieron perdidos, pero también su semblante era de enojo y hasta se pudo interpretar como de furia. El gigante de la zaga de la Selección de Costa Rica no podía creer lo que acababa de ocurrir, cuando el plantel patrio perdió 1 a 0 contra Haití.

El resultado dejó la Copa del Mundo muy lejana para Costa Rica y Kendall Waston lo entendió.

“Obviamente molestos por no aprovechar la oportunidad de oro. No hicimos lo que nos tocaba desgraciadamente”, afirmó en corto.

Waston añadió que el grupo de jugadores debe levantar el ánimo lo antes posible, aunque también hay una consciencia de que ya el equipo no depende de sí.

LEA MÁS: Celso Borges tampoco tenía la llave para la Selección de Costa Rica: ‘Mal, muy mal’

“Tenemos que ver cómo nos levantamos lo antes posible, esto es frustrante, ahora dependemos de otros resultados, por lo que solo nos queda hacer lo que nos toca. Ahora tenemos que ganar y ver qué pasa”, añadió.

Sobre qué pasó en el campo acotó:

“Nos faltó fluidez, tuvimos que tener más la pelota. Ahora solo hay molestia”, finalizó.

Kendall Waston fue uno de los jugadores que Miguel Herrera decidió llamar en octubre cuando la Selección urgía ganarle a Honduras y Nicaragua, ante esto llamó a futbolistas experimentados como Waston y Celso Borges.

Declaraciones a Teletica Deportes.