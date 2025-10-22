Temblor en Costa Rica le dio tremendo susto al periodista Maynor Solano: vea aquí el momento

Diego Obando, Maynor Solano y Jackeline Álvarez estaban en la transmisión en vivo del programa 'Fútbol al día' de Multimedios, cuando sucedió el temblor de la noche de este martes 21 de octubre en Costa Rica.

El temblor que sacudió a Costa Rica la noche de este martes 21 de octubre no solo sorprendió a muchos que estaban a punto de acostarse a dormir, sino también a periodistas que trabajaban en sus programas en vivo, como les sucedió a Maynor Solano y sus compañeros Diego Obando y Jackeline Álvarez.

Los comunicadores estaban en la transmisión en vivo del programa Fútbol al día, en Multimedios Canal 8, cuando sintieron el movimiento telúrico que registró una magnitud de 6,1 y una profundidad de 24 kilómetros, y cuyo epicentro fue en Quepos.

Mientras Solano hablaba, comenzó el sismo. “Está temblando. Está temblando, pero duro, duro. Vea cómo se mueve. Calma en casa, tranquilidad”, manifestó Obando.

LEA MÁS: Temblor en Costa Rica sorprendió a Douglas Sánchez y compañeros en pleno programa

Álvarez, por su parte, expresó: “¡Qué clase de meneón!”.

En medio de la transmisión, los periodistas hablaban sobre Liga Deportiva Alajuelense, por lo que Obando bromeó diciendo: “Esto es una señal de que la Liga será campeón en diciembre, damas y caballeros”.

Las instalaciones de Multimedios están ubicadas en La Sabana, donde los periodistas reportaron que el temblor se sintió muy fuerte.

Solano le envió un saludo a su mamá, quien, afirmó, le tiene mucho miedo a los temblores.

Los panelistas de Fútbol al día no fueron los únicos que sufrieron en vivo el temblor; algo similar le sucedió a Douglas Sánchez mientras conducía el programa Octavo Mandamiento, junto a Jorge Obando y el invitado Juan Carlos Hidalgo, candidato del PUSC.