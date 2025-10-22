Temblor en Costa Rica le dio tremendo susto al periodista Maynor Solano: vea aquí el momento

El temblor que sacudió a Costa Rica la noche de este martes 21 de octubre no solo sorprendió a muchos que estaban a punto de acostarse a dormir, sino también a periodistas que trabajaban en sus programas en vivo, como les sucedió a Maynor Solano y sus compañeros Diego Obando y Jackeline Álvarez.
Los comunicadores estaban en la transmisión en vivo del programa Fútbol al día, en Multimedios Canal 8, cuando sintieron el movimiento telúrico que registró una magnitud de 6,1 y una profundidad de 24 kilómetros, y cuyo epicentro fue en Quepos.
Mientras Solano hablaba, comenzó el sismo. “Está temblando. Está temblando, pero duro, duro. Vea cómo se mueve. Calma en casa, tranquilidad”, manifestó Obando.
LEA MÁS: Temblor en Costa Rica sorprendió a Douglas Sánchez y compañeros en pleno programa
Álvarez, por su parte, expresó: “¡Qué clase de meneón!”.
En medio de la transmisión, los periodistas hablaban sobre Liga Deportiva Alajuelense, por lo que Obando bromeó diciendo: “Esto es una señal de que la Liga será campeón en diciembre, damas y caballeros”.
Las instalaciones de Multimedios están ubicadas en La Sabana, donde los periodistas reportaron que el temblor se sintió muy fuerte.
Solano le envió un saludo a su mamá, quien, afirmó, le tiene mucho miedo a los temblores.
Los panelistas de Fútbol al día no fueron los únicos que sufrieron en vivo el temblor; algo similar le sucedió a Douglas Sánchez mientras conducía el programa Octavo Mandamiento, junto a Jorge Obando y el invitado Juan Carlos Hidalgo, candidato del PUSC.