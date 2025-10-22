Temblor de 6,1 grados sacude Costa Rica; reportan caída de objetos y cortes de electricidad en Quepos y Parrita

Un fuerte tembor sacudió Costa Rica la noche de este martes 21 de octubre. Según la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (UCR), la magnitud fue de 6,1 grados y el epicentro se ubicó 20 kilómetros al sur de Quepos, en el Pacífico central.

Imágenes muestran magnitud del temblor de este 21 de octubre

El movimiento se registró a las 9:57 p. m. y la profundidad fue de 24 kilómetros.

Según la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el sismo se sintió en todo el país y se reporta caída de objetos principalmente en comercios y viviendas en Quepos y la zona de Los Santos, de acuerdo con reportes que ingresaron al Sistema de Emergencias del 9-1-1.

Fuerte temblor en el país, con epicentro en Quepos. (Keyna Calderón/Cortesía)

Además, hay problemas de fluido eléctrico en sectores de Jacó, Parrita y Quepos.

También, se reportó la caída de objetos en Cartago.

Por su parte, el Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis descartó una alerta de tsunami

Tras el sismo en Quepos, se reportó la caída de objetos. (Cortesía/Cortesía)

Noticia en desarrollo.