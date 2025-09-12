Viva

Exfigura de Teletica Deportes dio giro a su vida luego de que su hijo de 5 años le dijera ‘panzón’: vea su notorio cambio físico

El comunicador mostró los resultados en su apariencia tras su nueva rutina

Por Juan Pablo Sanabria

Maynor Solano, periodista recordado por su paso por Teletica Deportes, sorprendió al compartir en sus redes sociales el notable cambio físico que experimenta tras un año y medio de entrenamiento y buena alimentación.








Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

