Exfigura de Teletica Deportes dio giro a su vida luego de que su hijo de 5 años le dijera ‘panzón’: vea su notorio cambio físico

Maynor Solano, periodista recordado por su paso por Teletica Deportes, sorprendió al compartir en sus redes sociales el notable cambio físico que experimenta tras un año y medio de entrenamiento y buena alimentación.

Solano publicó su testimonio y reveló los llamativos detalles que estuvieron detrás de su nueva rutina de vida. Según relató, todo inició cuando su pequeño hijo, en uno de esos comentarios de brutal honestidad infantil, le dijo: “Papá, qué panzón que estás”.

Así cambió físicamente Maynor Solano, experiodista de Teletica Deportes, en aproximadamente año y medio. (Instagram)

Además, compartió varias fotos y videos del proceso, comparándolas con una de febrero de 2024, cuando disputó un partido recreativo junto a Carles Puyol, leyenda del FC Barcelona.

“Un día jugué con Puyol, me puse muy feliz, pero todo cambió cuando vi las fotos del partido. Me cansé de las excusas y así va el resultado”, escribió el periodista, quien actualmente tiene programas en FUTV y Multimedios Canal 8.

El comunicador también aprovechó para agradecer a su entrenador personal, así como a la modelo Ana Lucía Vega, quien le dio la recomendación del sitio para entrenar.

“Qué orgullosa me siento de vos y verte entrenar es un lujo: súper focus (concentrado), excelente técnica y súper, súper fuerte. Me encanta, negro, vamos por más”, comentó Vega.