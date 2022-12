Maynor Solano sobre su salida de Repretel: ‘El accidente no tiene nada que ver’

El nombre de Maynor Solano se asocia inmediatamente al periodismo deportivo: es uno de los comunicadores más conocidos del país, por ello resultó sorprendente que en días recientes presentará su renuncia a Repretel, televisora en la que trabajó durante los últimos cinco años.

Maynor Solano trabajó en Repretel por cinco años. Además, fue parte del programa de entretenimiento deportivo 'Conexión Fútbol' (JOHN DURAN)

Solano, quien fue parte de Deportes Repretel, Conexión Fútbol y el programa de Radio Monumental 120 minutos, decidió salir de la empresa poco después de su retorno, luego de haber estado incapacitado por una fractura y posterior operación de su muñeca derecha. El incidente ocurrió mientras participaba en un juego de toro mecánico en Conexión.

Sin embargo, la salida de la televisora no tiene nada que ver con lo acontecido: desde antes Maynor valoraba la posibilidad de tomar nuevos rumbos: descubrió el mundo de los bienes raíces y llegó la propuesta de ser Director de Comunicación de la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), oferta que le presentó un mundo de posibilidades desde una trinchera diferente a la ya conocida.

Maynor Solano muestra un rostro del deporte que nadie ha visto en nuevo proyecto digital

“El accidente no tiene nada que ver con la renuncia, en absoluto”, afirmó Solano, para luego contar los detalles de sus nuevos rumbos profesionales.

“Yo antes del accidente valoraba la posibilidad de hacer un cambio. En medio del camino, antitos del accidente, me empecé a preparar como vendedor de bienes raíces. La oportunidad que hay en ese ambiente es grande y buena. Mi esposa y yo empezamos a prepararnos con el especialista Juan Carlos Quirós. Ya logramos vender la primera propiedad”, detalló.

El comunicador, de 39 años, comentó que ese arranque positivo lo hizo tomar la decisión de renunciar. Eso claro, “sumado a que manejaba la oferta laboral” que arrancó este 19 de diciembre.

En efecto, este lunes, Maynor Solano empezó como director de comunicación de la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División, lo que para él representa un reto, pues no quería mantenerse siempre encasillado en medios de comunicación.

Aunque claro, esa pasión y adrenalina continuará de alguna manera: él seguirá con su programa Únicamente fútbol, por Futv. Además, se encargará del programa de radio de la Unafut.

Dentro de los planes de Solano están convertir a la Unafut en “el medio de comunicación oficial de fútbol”, por lo que empezará a crear contenido a través de la unión de clubes.

Maynor se siente motivado con este reto. Además, se muestra agradecido por el ciclo que terminó con Repretel, medio que le permitió mostrar una nueva faceta y llegar a diferentes públicos.

“Me voy muy agradecido, me permitieron en diferentes programas mostrarme como poca gente conocía: conocieron mi buen sentido del humor, a mí me gusta vacilar. Me cambió la imagen de periodista formal”, agregó Solano, manifestando su agradecimiento al presidente de Repretel, Fernando Contreras, quien le dijo que las puertas de la televisora se mantenían abiertas para él.