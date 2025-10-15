Experiodista de Teletica jugó con Saprissa y aquí están las pruebas

En un viaje a Florida, Estados Unidos, Maynor Solano se coronó campeón del torneo que fue a jugar con Saprissa.

El reconocido periodista Maynor Solano, exfigura de Teletica Deportes, publicó un curioso recuerdo de hace 25 años, cuando fue futbolista del Saprissa.

En su perfil de Facebook, el comunicador mostró varias fotografías en las que se le ve portando orgulloso el uniforme morado y además levantando feliz un trofeo.

Son varias fotografías del recuerdo de su paso por el cuadro tibaseño, entre ellas de viajes con el equipo durante su juventud.

“Hoy me encontré con estas fotos que me devolvieron 25 años atrás cuando disfruté una de las mejores experiencias de mi vida. Esto fue un viaje a Cocoa Beach, Florida, donde ganamos el torneo”, comentó el periodista, quien también fue figura de Repretel y ahora lidera su propia página web informativa.

Además, Solano contócque su juventud la pasó entre los estudios del colegio y los entrenamientos en todas las categorías de liga menor del Saprissa.

“Se entrenaba en las canchas de La Sabana, donde todo eran risas, aprendizajes y amistades que aún conservo”, escribió. Para entonces, el entrenador de Solano era Edson Soto.

Entre los detalles del recuerdo, el periodista fue muy sincero y afirmó que su nivel no le alcanzó para mantenerse activo como futbolista, pero que apenas dejó de jugar, empezó a estudiar periodismo.

El periodista Maynor Solano reconoció que su etapa como futbolista del Saprissa le dejó muchas enseñanzas para la vida. (Facebook)