Experiodista de Teletica jugó con Saprissa y aquí están las pruebas

El comunicador contó que hace un cuarto de siglo fue parte de todas las ligas menores del cuadro morado

Por Jessica Rojas Ch.
Maynor Solano Deportivo Saprissa Teletica
En un viaje a Florida, Estados Unidos, Maynor Solano se coronó campeón del torneo que fue a jugar con Saprissa. (Facebook)







