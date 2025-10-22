Temblor en Costa Rica sorprendió a Douglas Sánchez y compañeros en pleno programa

Douglas Sánchez y Jorge Obando llevaban a cabo el programa del 'Octavo Mandamiento' junto al candidato del PUSC Juan Carlos Hidalgo al momento del fuerte temblor.

La noche de este martes 21 de octubre Costa Rica se movió fuerte debido al temblor de magnitud 6.1, con una profundidad de 24 kilómetros que sucedió a las 9:57 p. m.

El movimiento sorprendió a muchos, especialmente a vecinos de Quepos, donde se registró el epicentro. Pero también a los periodistas y panelistas del programa Octavo Mandamiento, del canal ¡Opa! que sintieron el temblor en plena transmisión.

“Está temblando en este momento y bastante fuerte”, expresó el comunicador Douglas Sánchez mientras se mostraba muy asustado por el sismo.

LEA MÁS: Temblor de 6,1 grados sacude Costa Rica; reportan caída de objetos y cortes de electricidad en Quepos y Parrita

Sus compañeros de set llamaron a la calma al público que los estaba sintonizando en ese momento.

“¡Uy! Está muy fuerte. Es un temblor de magnitud importante", agregó Sánchez, visiblemente impactado por la duración del movimiento telúrico.

El set, según manifestó Sánchez, se ubica en Barrio La California, en San José, donde se sintió muy fuerte.

El periodista, fiel a su labor de comunicador, leyó varios mensajes en redes sociales que el público envió al canal.

En medio del susto, hubo tiempo hasta para hacer una pequeña broma: “Iba a decir: ‘calma, calma’”, dijo Sánchez en referencia al famoso video del doctor William Paer.