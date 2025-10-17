Cristiana Nassar sorprende al besar en la boca a Douglas Sánchez: ¡vea el momento que enloqueció a todos!

Cristiana Nassar y Douglas Sánchez desataron la bulla en el set por un inesperado beso.

La presentadora de televisión Cristiana Nassar y el periodista Douglas Sánchez protagonizaron un sorpresivo beso en el set del programa No tan Cristiana, transmitido por Opa! la tarde de este viernes.

El momento tomó por sorpresa a todos los presentes en el estudio. Antes de acercarse a Sánchez, Nassar declaró entre risas: “Él es mi crush, él es el de El Octavo Mandamiento, él es el del escándalo... y yo me lo voy a apretar”. Acto seguido, lo tomó y lo besó en la boca.

El estudio estalló en gritos de emoción y sorpresa, mientras ambos comunicadores se reían y bromeaban con que podrían ser despedidos. Luego compartieron un abrazo que desató aún más euforia.

El video del beso fue publicado por Opa! en sus redes sociales, donde rápidamente generó reacciones de los usuarios. “De impacto”, “Dichosa”, “Se ven divinos” y “Me encantan” fueron algunos de los comentarios más populares.

