Glenda Peraza se reencuentra con una persona muy importante en su vida: ‘Fue un abrazo al alma’

La expresentadora de televisión Glenda Peraza se reencontró con una persona muy importante en su vida, a quien describió como “una querida amiga”. Todo sucedió durante un evento al que ambas fueron invitadas.

Se trató de Cristiana Nassar, con quien compartió set en varias ocasiones, incluyendo el recordado programa de Multimedios Divas pero divinas, ya cancelado.

“Y nos volvimos a encontrar. Qué bonito es cuando la vida se encarga de reunir corazones que vibran igual. Ella, mi amiga. Una mujer que admiro, que quiero y con la que siempre se alegra el corazón”, escribió Peraza en un video del reencuentro que compartió en sus redes sociales.

En el audiovisual se observa a Nassar y a Peraza darse un gran abrazo, luego de correr la una hacia la otra, mostrando una expresión de alegría y sorpresa, pues parece ser que hace tiempo no compartían.

La empresaria añadió que encontrarse con Nassar fue “un abrazo al alma”, y afirmó que hay personas que son “vitamina”, destacando que su amiga es una de ellas.“Qué regalo tan lindo volver a coincidir”, agregó Peraza.

Los seguidores de ambas figuras públicas también se mostraron emocionados por el reencuentro y expresaron su cariño en los comentarios: “Me llena el corazón verlas juntas”, “Son un par de divas divinas” y “Me encantaría verlas de nuevo juntas en algún proyecto”, escribieron algunos usuarios.

Incluso, el periodista y fundador de ¡Opa!, Douglas Sánchez, comentó: “Deberían estar juntas en un programa”.

Sin embargo, ni Peraza ni Nassar se refirieron a esa posibilidad.

