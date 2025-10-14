Hija de Glenda Peraza lanza emotivo mensaje: ‘Hay que abrazar hasta lo que duele, da miedo y atormenta’

La creadora de contenido Kiki Berry Peraza compartió con sus seguidores un mensaje cargado de gratitud y emoción por su trayectoria en redes sociales. La hija del exfutbolista Austin Berry y de la presentadora Glenda Peraza celebró cuatro años dedicados a la creación digital con una reflexión sobre crecimiento personal, esfuerzo y autenticidad.

“Llevo 4 años trabajando en redes y aún me sigo emocionando como una niña cada vez que se me presentan oportunidades tan maravillosas. No puedo estar más agradecida de amar tanto lo que hago, de todo lo que he aprendido, vivido y de todo lo que Dios y el universo siguen”, escribió en su publicación.

LEA MÁS: Hija de Glenda Peraza enfrenta crisis de ansiedad y agradeció que no la hayan dejado sola

La joven creadora expresó que mirar atrás le permitió comprender el valor de cada experiencia, incluso de las más difíciles.

“A veces me puse a pensar en la Kiki de hace unos años y me impresionó ver cómo cada paso (incluso los más difíciles) me estaban preparando para llegar hasta aquí. Me di cuenta de que los sueños sí se cumplen cuando se trabaja con el corazón y cuando sos fiel a vos misma, sin importar lo que pase”, añadió.

Kiki Berry Peraza es hija del exfutbolista Austin Berry y la presentadora Glenda Peraza, con quienes comparte constantemente en sus redes sociales. (Instagram)

Kiki también dedicó unas palabras a sus seguidores, a quienes agradeció por acompañarla en su camino profesional y personal.

“A todas las personas que son parte de esta comunidad, gracias. Gracias por acompañarme, por creer y por ser parte de esta historia, porque nada de esto tendría sentido sin ustedes”, indicó.

LEA MÁS: Glenda Peraza agradeció de esta manera a ‘mil oraciones’ contestadas

La creadora concluyó su mensaje con una reflexión dirigida a quienes atraviesan procesos de cambio o incertidumbre.

“Y si estás leyendo esto, por favor, no dejes de soñar, de creer en vos y de abrazar cada parte del camino, hasta lo que duele, da miedo y atormenta. Todo lo que deseas ya está tomando forma. Seguís avanzando con fe, con amor y con esa luz tan tuya que te hace única”, recomendó.