Glenda Peraza celebra su cumpleaños con fotos, baile y una reflexión que conmovió a sus seguidores

La expresentadora de televisión Glenda Peraza encendió las redes sociales al compartir una serie de fotografías por su cumpleaños, en las que se le vio plena celebrando sus 51 años.

Peraza acostumbra compartir contenido de su vida diaria junto a su hija Kiki, contagiando a la audiencia con su sonrisa y entusiasmo. Su más reciente publicación, en la que celebró la vida, no fue la excepción.

Glenda Peraza celebró su cumpleaños con un paseo por las playas de Guanacaste. (Instagram)

En la recopilación de imágenes, Glenda posó con un vestido de baño negro en una playa de Guanacaste. Las fotografías recibieron decenas de piropos por parte de sus seguidores.

Además de las imágenes, la expresentadora publicó un par de videos bailando al ritmo de Karol G y su tema Tropicoqueta, al que, según los comentarios de sus fans, le hizo justicia.

La publicación estuvo acompañada de una reflexión sobre sus aprendizajes a lo largo de los años: “51 años y si algo tengo claro es que de aquí no me voy sin vivir la vida. He sido madre, esposa, amiga, trabajadora, soñadora… y hoy, más que nunca, estoy decidida a vivir por mí, a sentir cada momento, a bailar, a reír, a no quedarme con ganas de nada”.

Peraza concluyó agradeciendo a Dios por su familia, por el amor, por la salud y por la vida.