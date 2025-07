Cristiana Nassar sufrió abuso físico en su niñez: ‘Me pegaba violentamente’

La presentadora de televisión Cristiana Nassar hizo una fuerte revelación sobre su infancia, la cual la sigue afectando en su etapa adulta.

Durante una entrevista con el psicólogo Eddy Arguedas, la reconocida conductora del canal ¡Opa! narró la razón por la cual no cuenta con asistencia de una empleada doméstica en su hogar.

“Nunca he contado esto. La gente, no sé por qué, piensa que yo tengo una muchacha en mi casa desde que me casé. Yo nunca he tenido muchacha que me ayude. Siempre he hecho el oficio porque mi nana de niña me pegaba violentamente y yo no puedo tener a nadie que se parezca a ella en mi casa”, manifestó Nassar.

LEA MÁS: Cristiana Nassar recibió una de las mejores noticias de su vida, ¿de qué se trata?

La presentadora agregó que, desde siempre —aun trabajando en cinco lugares diferentes—, ella misma se encargó de los oficios domésticos. “Yo pasaba la aspiradora a las 2 a. m. en mi casa, hacía el almuerzo y la comida a las 3 a. m. ¿Para qué? Para cansarme”, añadió.

Sin embargo, al escucharla, el psicólogo le respondió: “No lo hacías para cansarte, lo hacías para protegerte porque habías tenido una nana que te pegaba violentamente”.

Inmediatamente, Cristiana comprendió que esa es, realmente, la justificación detrás de que nunca contrató a alguien para ayudarle con las labores del hogar.

El extracto de la conversación fue publicado tanto por el psicólogo como por Cristiana en sus redes sociales, junto al mensaje: “No es que estés exagerando, es que aprendiste a protegerte de esa manera”.