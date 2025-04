Experiodista de Teletica confesó el sufrimiento vivido por causa de un padecimiento de salud

De manera sincera y empática, un experiodista de Teletica confesó lo que sufre por padecer ansiedad. El comunicador utilizó sus redes sociales para motivar a sus seguidores a poner atención a esta situación.

Josué Sánchez, quien fungió como encargado de la sección de espectáculos de Telenoticias y también destacó en coberturas como Miss Costa Rica y en programas de Teletica Formatos, publicó un video en el que cuenta cómo ha vivido con la ansiedad, qué situaciones ha enfrentado y cómo se siente al respecto.

“Este video no es para que me tengan lástima. Este video es para que sepan que no estamos solos”, afirmó Sánchez.

En el posteo agregó que, en su caso, la ansiedad no se manifiesta explícitamente la mayor parte del tiempo. “Muchas veces ni siquiera se nota. Puedo estar sonriendo con mis amigos, con mi familia, pero por dentro estoy bien jodido”, aseveró.

Sánchez contó que a él lo ha afectado en temas de convivencia, también lo ha hecho dudar de él mismo y hasta perder oportunidades de vida.

“No siempre ha sido tan malo. La ansiedad me ha hecho pedir ayuda, poner un alto en mi vida, descansar y pensar en mí”, manifestó.

En la publicación del periodista hay comentarios de amigos y seguidores que le muestran su apoyo, así como agradecimiento por sincerarse y alzar la voz sobre este problema que afecta a muchos.